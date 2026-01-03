Racing cerró a Valentín Carboni como refuerzo y Costas va por más en el mercado de pases

Racing concretó la llegada deun refuerzo estrella y acelera en el mercado de pases: Diego Milito y Gustavo Costas buscan más refuerzos de jerarquía.

Racing dio un golpe fuerte en el mercado de pases al acordar la incorporación de Valentín Carboni, uno de los talentos jóvenes más buscados del fútbol argentino. La operación, gestionada por Diego Milito, se encuentra en su etapa final y responde a un pedido directo de Gustavo Costas, que no se conforma y pretende seguir reforzando un plantel con múltiples objetivos en la temporada.

"La Academia" logró avanzar con decisión y está a punto de sellar la llegada de Carboni. Los contratos entre Racing e Inter ya se encuentran en proceso de intercambio y, una vez rubricada la documentación, el mediocampista viajará a la Argentina para sumarse al plantel profesional.

El acuerdo, según informó el periodista Tomás Dávila de ESPN, se cerró bajo la modalidad de préstamo por un año, sin opción de compra, una condición que permitió destrabar una negociación compleja con el club italiano y adelantarse a otros interesados.

El pedido de Costas y la gestión de Milito

La llegada de Carboni no fue casualidad. Se trató del principal objetivo de la dirigencia para reforzar el equipo que conduce Gustavo Costas, quien considera fundamental sumar creatividad, desequilibrio y juventud en la mitad de la cancha.

El presidente Diego Milito fue clave en las conversaciones con Inter y logró un acuerdo que se ajusta a la planificación económica y deportiva del club. En Racing destacan el trabajo conjunto entre dirigencia y cuerpo técnico, una sintonía que empieza a reflejarse en el mercado de pases.

Un talento que busca continuidad

A sus 20 años, Valentín Carboni llega con recorrido internacional, pero con la necesidad de sumar minutos. En la última temporada defendió los colores de Genoa, donde no logró consolidarse como titular indiscutido: disputó 15 partidos en total y fue desde el arranque en seis encuentros, repartidos entre Serie A y Coppa Italia.

Se trata de su tercer préstamo consecutivo, luego de pasos por Monza y Olympique de Marsella, experiencias que le aportaron roce europeo, pero sin la continuidad deseada.

Formación, debut en Inter y Selección

Carboni es hijo de Ezequiel Carboni, exfutbolista y actual entrenador de la Reserva de Talleres de Córdoba. Sus primeros pasos fueron en Lanús, durante la etapa de su padre como DT del Granate. Luego emigró a Italia junto a su familia y se incorporó a las divisiones formativas del Inter.

Su crecimiento fue sostenido hasta que logró debutar en el primer equipo el 1° de octubre de 2022, en un partido ante Roma, bajo la conducción de Simone Inzaghi. Sin embargo, la fuerte competencia interna le impidió afianzarse en el Nerazzurro.

En paralelo, su proyección lo llevó a la Selección argentina. En 2024 fue convocado por primera vez por Lionel Scaloni y debutó el 26 de marzo en un amistoso frente a Costa Rica, en Los Ángeles. Además, integró el plantel campeón de la Copa América disputada en Estados Unidos, con minutos ante Perú en la fase de grupos.

La lesión que frenó su crecimiento

Cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera, Carboni sufrió un duro golpe. En octubre de 2024, durante un entrenamiento de la Selección en Miami, padeció la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

La lesión lo mantuvo fuera de las canchas durante ocho meses. Recién pudo reaparecer en junio, cuando participó del Mundial de Clubes con Inter. Luego fue cedido a Genoa y ahora está listo para volver a cambiar de camiseta.

Costas no se conforma y Racing acelera

La llegada de Valentín Carboni es solo un paso más dentro del plan de Racing. El equipo afrontará una temporada exigente, con Apertura, Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana, y Gustavo Costas pretende un plantel largo y competitivo.

Por eso, en Avellaneda aseguran que el mercado de pases no está cerrado. Con Milito al frente de las negociaciones y el aval del DT, la Academia seguirá buscando refuerzos para sostener la ilusión y pelear en todos los frentes.