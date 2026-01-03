¿Malcorra de estar cerca de Racing a jugar en Independiente?

El volante de 38 años quedó libre al no renovar con Central

El mercado de pases del fútbol argentino expone que Ignacio Malcorra quedó libre después de su paso por Rosario Central en una decisión que sorprendió a los hinchas, debido a que se trata de una pieza clave del plantel y más cuando en esta temporada van a disputar la Copa Libertadores. Esto provocó que se haya vinculado al jugador con Racing, pero también a Independiente.

Los comentarios que llegan desde la provincia de Santa Fe exponen que el jugador tenía una propuesta de parte del Canalla pero que la misma no habría sido aceptada porque implicaba una diferencia con lo que percibía en el concepto de salario. Aunque podría ganar un poco más dependiendo de los objetivos deportivos que se fueran logrando a lo largo de la temporada. Al no haber una respuesta con el paso de los días, el volante quedó en libertad de acción y puede negociar con cualquier otro equipo.

Independiente es quien está más cerca de contratarlo

Esto provocó que Ignacio Malcorra sea ofrecido como refuerzo para Racing para que se sume de manera inmediata al plantel que está en manos de Gustavo Costas. No obstante, el paso de los días expuso que faltó un cierto interés en sumar su ficha en este mercado de pases. Algunos trascendidos señalan que su contratación se encuentra en duda porque se trata de un futbolista que rompió la barrera de los 37 años. Por otro lado, Independiente podría ser un posible destino.

"Independiente tiene conversaciones abiertas por Ignacio Malcorra. El zurdo es un pedido de Gustavo Quinteros", expresó el periodista Germán García Grova en su cuenta de X (Ex Twitter). Lo particular de este avance es que se debe alcanzar un acuerdo solo en lo salarial. La posible venta de Felipe Loyola a Santos podría generar un ingreso que sea utilizado en esta negociación.

Arias consiguió nuevo equipo en el fútbol argentino

"Nunca es fácil el adiós y menos cuando toca irse de un lugar en el que fuimos muy felices. Si alguien me hubiera dicho de chiquito que iba a ser arquero de Racing durante siete años y medio, no le hubiera creído. Pero cuentan por ahí que los sueños están para cumplirse y a mí me tocó el privilegio de volverlo realidad: fui capitán y fui campeón en un club que me marcó como profesional y como ser humano", escribió Gabriel Arias después de no renovar su contrato con la Academia.

Sin embargo, el arquero encontró nuevo equipo y en este 2026 será refuerzo de Newell's hasta diciembre, debido a que el club estaba en la urgencia de encontrar un arquero después de perder los servicios de Keylor Navas y Lucas Hoyos. La llegada de Arias incluyó un operativo de seducción porque el exjugador de Racing consideraba la idea de colgar los guantes y seguir vinculado al fútbol de otra manera.

Loyola con un pie y medio fuera de Independiente

Mientras se espera la recepción de documentos bancarios que certifiquen que el dinero se podrá cobrar en tiempo y forma, Independiente tendría cerrado al 90% un acuerdo de venta con Santos de Brasil por Felipe Loyola. Se trataría de una operación de 6 millones de dólares, que incluyen impuestos, por el 80% del pase. Además se desprende que el dinero sería cobrado en tres cuotas. Una serie de detalles que no fueron bien recibidos por los hinchas porque el chileno podría haber sido transferido en mejores condiciones.