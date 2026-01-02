Chau Independiente: las 9 bajas que sufrió Quinteros en el mercado de pases

Independiente afrontará un 2026 con la ilusión de volver a salir campeón a nivel local, donde afrontará tanto la Copa Argentina como el Apertura y el Clausura. Sin embargo, Gustavo Quinteros perderá a nueve jugadores del plantel para pelear en todos los frentes mencionados y tendrá que buscar reemplazos. Dos de ellos se confirmaron en las últimas horas mientras la dirigencia y el DT siguen en busca de refuerzos.

El "Rojo" sabe que necesita jerarquía para seguir fortaleciendo el plantel de cara a lo que se viene. Hasta el momento, la buena noticia es que Kevin Lomónaco hasta el momento no se iría -aunque hay ofertas- por lo que hay tranquilidad en Avellaneda teniendo en cuenta su importancia en el equipo, algo similar al caso de Felipe Loyola, que está en el radar del Santos de Brasil. Sin embargo, hay otros 9 que ya está cerrado que serán baja en este mercado de pases para la temporada venidera.

Las 9 bajas que sufrió Quinteros en Independiente en el mercado de pases

Baltasar Barcia es uno de los que ya tiene destino confirmado para el 2026. El volante uruguayo se sumó a Nacional de Montevideo después de estar a préstamo en el Boston River de Uruguay. De esta manera, seguirá en el fútbol de dicho país también a través de la compra de la mitad del pase por medio millón de dólares. Quien tampoco continuará es David Sayago, quien rescindió el vínculo con el club para jugar en el fútbol de Honduras. Después de su paso por Arsenal de Sarandí, vestirá la camiseta del Real Club Deportivo España y le asegurará a Independiente el 30% de una futura venta.

Por otro lado, Patricio Ostachuk jugará a préstamo en la Primera Nacional del fútbol argentino representando a Atlanta después de su paso por Tristán Suárez. A los ya mencionados se sumaron Ignacio Maestro Puch (Puebla de México), Santiago López (Rosario Central), Santiago Salle (Sarmiento de Junín), Agustín Quiroga (Chacarita), Kevin López (Atlético Tucumán) y Braian "Chaco" Martínez (Tigre). Por otro lado, Federico Vera es otro de los que no comenzará la pretemporada por su pase a préstamo a Huracán. Mientras tanto, la dirigencia trabaja en las posibles incorporaciones, aunque todavía no cerró a ningún futbolista.

Baltasar Barcia fue anunciado en Nacional de Montevideo

Los nombres que suenan en Independiente

Para el experimentado DT Gustavo Quinteros, los puestos prioritarios en los que quiere reforzar al equipo pensando en la temporada 2026 son el lugar de centrodelantero, contar con otro volante creativo y con un defensor central más. Ante la posible salida del chileno Felipe "Pipe" Loyola al Santos de Brasil, cobra fuerza el nombre de su compatriota de Colo Colo Vicente Pizarro, otro volante mixto que es del gusto del técnico, ya que lo dirigió en el pasado.

Por su parte, Nicolás Ibáñez (Tigres) y Alexis Cuello (San Lorenzo) son dos nombres que sonaron para la delantera, aunque están lejos en los números. Y en el mediocampo suena como opción Jabes Saralegui, sin lugar en Boca, en tanto que el entrenador recupera a Javier Ruiz, un jugador de las inferiores al que considera una pieza importante para 2026 y que fue repescado de Barracas Central.