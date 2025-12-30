Refuerzos Independiente 2026: qué puestos busca reforzar Quinteros en el mercado de pases

Gustavo Quinteros analiza posibilidades en un mercado complejo para Independiente.

Gustavo Quinteros enfrenta su primer mercado de pases como entrenador de Independiente, donde espera conservar un equipo competitivo que le permita aspirar a pelear por un campeonato. El "Rojo" viene de realizar una muy mala campaña en segundo semestre del 2025 (después de llegar a semifinales del Apertura), por lo que la obligación pasa por volver a encontrar buenas sensaciones futbolíticas y, en especial, buenos resultados.

Pero la situación no pinta para nada sencilla para el director técnico en cuanto a lo que se viene barajando por posibles salidas. El "Rey de Copas" no podrá jugar ningún certamen internacional en 2026, por lo que no tendrá ingresos económicos por ese lado, algo a lo que hay que sumar que cuenta con algunas obligaciones de pago por compra de futbolistas en el pasado. Un coctel que lo limita mucho.

Los puestos en los que Independiente busca refuerzos

Para el experimentado DT Quinteros, los puestos prioritarios en los que quiere reforzar al equipo son el lugar de centrodelantero, contar con otro volante creativo y con un defensor central más.

Los posibles lugares a cubrir en Independiente por las salidas

La dirigencia del Rojo dejó en claro que busca desprenderse de al menos un futbolista para acomodar las arcas del club, por lo que hay varios futbolistas que se pueden llegar a ir. El primero es Kevin Lomónaco, un defensor que ya contó con una convocatoria a la Selección Argentina y que tuvo un buen 2025, quien fue seguido de cerca por el Grupo Pachuca para llevarlo al Real Oviedo. Pero el jugador prefiere seguir en el Rojo antes que ir a un equipo menor, por lo que espera mejores ofertas.

Felipe Loyola puede dejar el Rojo.

El caso de Felipe Loyola parece ser más complejo para las expectativas de Quinteros, ya que por él existe un interés concreto del Santos de Brasil y el jugador espera más ofertas. "Tal vez por Loyola es lo más posible en este momento. A mí me gustaría mucho que se queden todos, aunque entiendo perfectamente la necesidad económica del club de vender", afirmó el entrenador, quien de todas formas resaltó la necesidad de buscar reemplazos para quien se vaya.

Javier Ruiz, la joya que vuelve de Barracas Central.

Los nombres que suenan en Independiente

Ante la inminente salida de "Pipe", cobra fuerza el nombre de su compatriota de Colo Colo Vicente Pizarro, otro volante mixto que es del gusto de Quinteros, ya que lo dirigió en el pasado. Por su parte, Nicolás Ibáñez (Tigres) y Alexis Cuello (San Lorenzo) son dos nombres que sonaron para la delantera, aunque están lejos en los números. Y en el mediocampo suena como opción Jabes Saralegui, sin lugar en Boca, en tanto que el entrenador recupera a Javier Ruiz, un jugador de las inferiores al que considera una pieza importante para 2026 y que fue repescado de Barracas Central.