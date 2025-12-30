Boca, Independiente y River avanzan por un jugador de San Lorenzo

River es el único de los tres que puede ejecutar su cláusula de salida.

Cada tanto sucede en el mercado de pases del fútbol argentino que son varios los clubes que coinciden en la búsqueda de un jugador como refuerzo para sus planteles. En este caso, se puede apreciar que tanto Boca, Independiente y River tienen en sus carpetas a uno que forma parte del once titular de San Lorenzo. Uno que Damián Ayude pedirá que no se marche, pero la institución debe conseguir dinero para comenzar a regularizar sus cuentas.

Hace unos días, se produjo un cambio en lo que respecta a la cúpula dirigencial del Ciclón porque Marcelo Moretti quedó removido de sus funciones después de que se produjera una acefalía institucional y se organizara un gobierno provisorio hasta las nuevas elecciones para seleccionar al presidente. La comisión que está en manos de Sergio Costantino que declaró haber encontrado tan solo 7 millones de pesos en caja para que el club pueda funcionar y mantenerse abierto.

Gustavo Quinteros lo pidió para darle alternativas al ataque del Rojo

Es por ello que el interés de Boca, Independiente y River por Alexis Cuello es uno que en San Lorenzo siguen con cierta atención porque de negociar buscarán celebrar una venta de la ficha. Un jugador que fue adquirido en un millón de dólares y que contaría con una cláusula de rescisión de 8 millones. Si bien, no se logra cubrir todas las deudas, el club podrá avanzar en el pago de varios salarios y comenzar a cancelar determinados acuerdos pendientes.

De los mencionados, el único club que puede avanzar en la contratación del delantero es el "Millonario" que cuenta con el dinero necesario pero un cambio en la política de negociaciones expone que solo se quedarían con el jugador siempre y cuando puedan sumarlo a préstamo. Si rinde, se avanzaría con la compra del pase. Algo que desde el Ciclón no estarían de acuerdo con aceptar.

Por otro lado, Boca no puede negociar con San Lorenzo la compra de jugadores por culpa de un mecanismo legal. “San Lorenzo no puede venderle a Boca porque hay un embargo del fondo a Boca. De hecho, tienen retenidos 700 mil dólares del pase de Agustín Martegani“, explicó Moretti en DSports Radio. El monto de la transferencia debe ser superior a los 5 millones de dólares, porque caso contrario todo el dinero irá a manos de AIS Invesment Fund, que realizó un préstamo de dinero en el 2020.

En tanto que Independiente no dispone del dinero necesario para llevar a cabo la ejecución de la cláusula. De hecho, el club espera vender a Felipe Loyola en una cifra similar con el fin de salir al mercado de pases a realizar contrataciones y gastar todo en un refuerzo es algo que los directivos no estarían considerando.

San Lorenzo es el club más inhibido

De acuerdo con lo que figura en la base de datos de la FIFA sobre los clubes que se encuentran inhibidos para realizar fichajes y que deben regularizar sus deudas, San Lorenzo es el que ocupa el primer lugar en el fútbol argentino porque dispone de 15 inhibiciones que son producto de deudas con Diego Rodríguez, Monterrey por Adam Bareiro, Austin FC por Jhohan Romaña, cargos administrativos, tres por el mecanismo de solidaridad en el pase de Diego Herazo, dos cuotas impagas en la deuda con Rafel Pérez y otras que no fueron informadas.

Además, se desprende que algunos jugadores del plantel disponen entre dos y tres meses de atraso en lo que respecta al pago de salarios. En caso de que las deudas vayan acumulándose, un jugador puede solicitar la libertad de acción y marcharse al club que mejor propuesta le haga.