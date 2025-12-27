Problemas para Ayude en San Lorenzo: los 7 ausentes en el inicio de la pretemporada

Problemas para Ayude en San Lorenzo: los 7 ausentes en la pretemporada

Este sábado, San Lorenzo comenzó con la pretemporada de cara al año 2026. Sin embargo, Damián Ayude no contó con 7 futbolistas por distintas cuestiones en la Ciudad Deportiva del club y se espera que sus respectivas situaciones se resuelvan más pronto que tarde. Mientras tanto, la dirigencia ya trabaja en la posible llegada de refuerzos y apunta a un goleador conocido.

Después de pasar por semanas de crisis con Marcelo Moretti a la cabeza, los nuevos directivos tratan de reacomodar al "Ciclón" con la cabeza puesta en el futuro. Sergio Costantino en la presidencia, no sólo debe solucionar los problemas que dejó su antecesor, sino también evitar que surjan más mientras piensa en la temporada venidera, donde no sólo competirán en el torneo doméstico sino también en la Copa Sudamericana. Por otro lado, Adam Bareiro surgió entre los nombres para sumarse al plantel en los próximos días.

Los 7 jugadores que no entrenaron en la vuelta a las prácticas de San Lorenzo

Nery Domínguez, Jhohan Romaña, Emanuel Cecchini y Andrés Vombergar -queda libre el 31 de diciembre próximo- no dijeron presente en el comienzo de la pretemporada del elenco de Boedo de cara al próximo año. Según confirmaron desde el club, sus ausencias están autorizadas por el cuerpo técnico comandado por Ayude, por lo que se espera que regresen. En el caso del defensor colombiano, lo siguen de cerca desde River y tiene chances de irse en este mercado de pases.

Facundo Altamirano y Diego Herazo completaron la lista de ausentes este 27 de diciembre. Tal como aseguraron desde la institución azulgrana, no estarán en los entrenamientos hasta que solucionen su situación contractual. Por su parte, el resto del plantel entrenará este domingo en doble turno en la Ciudad Deportiva. Cabe destacar que Ezequiel Cerutti, otro de los que también culmina su vínculo el último día del 2025, se entrenó de todas formas junto a sus compañeros.

Adam Bareiro, cerca de volver a San Lorenzo

El delantero nacido en Paraguay, que se lució como goleador en el club, volvió a aparecer en el radar del conjunto de Boedo tras sus pasos por River, Qatar y Fortaleza.

Adam Bareiro tiene chances de volver a San Lorenzo tras su paso por Fortaleza de Brasil

Si bien su vínculo con el club brasileño -que descendió a la Serie B de Brasil- culmina en diciembre del 2027, ya hubo contactos para su posible vuelta al "Ciclón" para su tercer ciclo, según aseguró el periodista partidario Rodrigo Vizcarra. Por supuesto, todo dependerá de que las negociaciones lleguen a buen puerto y se concrete su regreso.

El calendario de San Lorenzo en el Apertura 2026