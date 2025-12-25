Chau Moretti para siempre: San Lorenzo confirmó su Comisión Directiva transitoria

San Lorenzo confirmó su nueva Comisión Directiva para el 2026.

San Lorenzo de Almagro transita por sus horas más difíciles, después de la destitución del presidente Marcelo Moretti y el llamado a elecciones anticipadas para el 30 de mayo del 2026. Mientras tanto, como indica el estatuto de uno de los clubes grandes del fútbol argentino, tiene que haber un mandamás temporal hasta dicha fecha y el elegido luego de la votación en la Asamblea extraordinaria, en la sede de la institución azulgrana en Avenida La Plata, fue Sergio Constantino.

Por último, quedaron confirmados oficialmente el resto de los integrantes de la Comisión Directiva, que serán 20 en total. Estarán repartidos, entonces, entre once cargos: Presidente, vicepresidenta primera, vicepresidente segundo, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, secretaria de actas, intendente, subintendente y vocales.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, en San Lorenzo uno de los ejes centrales del primer cónclave fue recuperar la operatividad administrativa de la institución, especialmente las firmas necesarias para el funcionamiento diario, tras las renuncias y licencias producidas durante la gestión anterior encabezada por Moretti. En paralelo, la Comisión Directiva transitoria comenzó a delinear los primeros pasos de gestión, entre ellos la estrategia para la venta de abonos, la revisión de poderes administrativos y judiciales, el abordaje de temas urgentes como las inhibiciones, el mercado de pases y la planificación de la pretemporada.

Los integrantes de la Comisión Directiva transitoria de San Lorenzo

Presidente: Sergio Gabriel Costantino. Vicepresidenta 1.ª: Valeria Leonor Carta Moglietta. Vicepresidente 2.º: Marcelo Pablo Vázquez. Secretario: Martín Ariel Saiz. Prosecretario: José Antonio Capria. Tesorero: Enrique Gustavo Ronzoni. Protesorero: Ariel Esteban Schale. Secretaria de Actas: Vanesa Soledad Sánchez Hermida. Intendente: Christian Ariel Evangelista. Subintendente: Rodrigo Nicolás Bouzas. Vocales: Ulises Darío Morales, Ezequiel Sabor, Cipriano Fernando Pommies, Victoria Florencia Gabriel, Axel Schale, Dante Antonio Gutiérrez Mónaco, Jonathan Francisco Lirosi, Armando Muzoglu, Marlene Carla Mansilla y Guillermo Daniel Pérez.

* Además, se resolvió que Costantino y Vázquez serán los representantes de San Lorenzo ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Moretti se aferra a San Lorenzo: "La Asamblea se va a caer"

Durante la entrevista con Equipo Desafío Radio, el exdirigente disparó munición gruesa para defenderse: “Estoy muy tranquilo porque me quedan dos años de mandato en San Lorenzo...”. Al mismo tiempo, pronosticó que "la Asamblea que se dio se va a caer" y completó: "En el caso de que el juzgado no nos apoye, iremos a la Cámara Civil. Nos tienen que restituir el cargo a los que fuimos elegidos”.