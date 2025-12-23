San Lorenzo tiene nuevo presidente: Sergio Costantino es el nuevo mandatario de forma transitoria

Después de una larga espera, finalmente en el estadio Nuevo Gasómetro la asamblea definió la fecha de las próximas elecciones que será el 30 de mayo del 2026 y también se designó que, a cargo de San Lorenzo quede Sergio Cosstantino que venció a Matías Lammens en la elección realizada por asambleístas.

La reunión, que había sido programada para las 18, sufrió una demora de una hora debido a la espera de los 79 asambleístas que finalmente dieron quórum para avanzar con los temas previstos. El club atraviesa un estado de acefalía luego de que más de la mitad de los integrantes de la Comisión Directiva presentaran su renuncia, hecho que derivó en la destitución del presidente Moretti. De esta forma, Sergio Costantino es el nuevo presidente transitorio del club de Boedo. Venció tras la votación a Sebastián Pareja que estuvo en la lista con Manuel Agote. Por otro lado, también César Francis y Ferronato que no lograron ganarle, además a Matías Lammens que tenía el aval de la Asociación del Fútbol Argentino.

En este contexto, la asamblea tuvo en su agenda la conformación de una Comisión Directiva transitoria, que estará compuesta por 20 miembros y tendrá mandato hasta las próximas elecciones. Los puntos clave que se discutieron en esta asamblea incluyen la designación de tres asambleístas para firmar el acta oficial, la aceptación formal de las renuncias que generaron la acefalía según el artículo 45°, el llamado a elecciones extraordinarias para renovar la Comisión Directiva y la elección de los 20 integrantes provisionales que conducirán al club hasta ese momento.

Mientras tanto, se aguarda con atención la resolución judicial respecto del pedido de nulidad de la acefalía presentado por Moretti, que podría modificar el panorama institucional. Sin embargo, por ahora, la prioridad está puesta en asegurar la transición y garantizar la continuidad del club en un momento delicado.



