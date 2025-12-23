Marcelo Moretti no se rinde en San Lorenzo y quiere volver: "La Asamblea se va a caer"

Marcelo Moretti no se rinde en San Lorenzo y quiere volver como presidente.

Marcelo Moretti ya no es el presidente de San Lorenzo, después de que en la Asamblea extraordinaria las autoridades decidieran que Sergio Constantino ocupará el máximo cargo de manera interina hasta el 30 de mayo del 2026, cuando habrá elecciones anticipadas. Sin embargo, el exmandamás recordó que todavía le quedaban dos años de mandato y anunció que irá hasta las últimas consecuencias para poder ser restituido.

La crisis que no puede superar uno de los clubes grandes del fútbol argentino llegó hasta la propia AFA de Claudio "Chiqui" Tapia, quien intercedió en reiteradas ocasiones con decisiones y dinero para tratar de calmar las aguas. Lejos de marcharse de la institución de Boedo, Moretti insiste para regresar al frente del "Cuervo" hasta diciembre del 2027.

Moretti no afloja y quiere volver a San Lorenzo: "Me quedan dos años de mandato"

Durante la entrevista con Equipo Desafío Radio, el exdirigente disparó munición gruesa para defenderse: “Estoy muy tranquilo porque me quedan dos años de mandato en San Lorenzo...”. Al mismo tiempo, pronosticó que "la Asamblea que se dio se va a caer" y completó: "En el caso de que el juzgado no nos apoye, iremos a la Cámara Civil. Nos tienen que restituir el cargo a los que fuimos elegidos”.

Marcelo Moretti no se rinde en San Lorenzo y quiere volver como presidente.

Constantino, presidente interino de San Lorenzo hasta el 30 de mayo del 2026

El club atraviesa un estado de acefalía luego de que más de la mitad de los integrantes de la Comisión Directiva presentaran su renuncia, hecho que derivó en la destitución de Moretti. De esta forma, Costantino es el nuevo presidente transitorio del club de Boedo. Venció tras la votación a Sebastián Pareja, que estuvo en la lista con Manuel Agote. Por otro lado, también César Francis y Ferronato que no lograron ganarle a Matías Lammens, que tenía el aval de la Asociación del Fútbol Argentino.

En este contexto, la Asamblea tuvo en su agenda la conformación de una Comisión Directiva transitoria, que estará compuesta por 20 miembros y tendrá mandato hasta las próximas elecciones. Los puntos clave que se discutieron en esta asamblea incluyen la designación de tres asambleístas para firmar el acta oficial, la aceptación formal de las renuncias que generaron la acefalía según el artículo 45°, el llamado a elecciones extraordinarias para renovar la CD y la elección de los 20 integrantes provisionales que conducirán al club hasta ese momento.

Mientras tanto, se aguarda con atención la resolución judicial respecto del pedido de nulidad de la acefalía presentado por Moretti, que podría modificar el panorama institucional. Sin embargo, por ahora, la prioridad está puesta en asegurar la transición y garantizar la continuidad del club en un momento delicado.