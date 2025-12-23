Boca avanza fuerte por un jugador de San Lorenzo a pedido de Úbeda

Cuello no puso resistencia para celebrar su salida del Ciclón

Un club como San Lorenzo que vive un sin fin de problemas en lo económico e institucional da lugar a que ciertos integrantes del plantel estén interesados en marcharse. Esto le abre el camino a Boca para quedarse con un jugador que podría ser clave dentro de la formación que Juan Román Riquelme piensa de cara a la temporada 2026. Aunque las negociaciones no van a ser para nada fáciles de llevar a cabo.

Los rumores señalan que el Xeneize se encuentra en la búsqueda de otro delantero más para su plantel, después de tener casi cerrada la contratación de Marino Hinestroza. Uno que se sumará cuando la Navidad llegue a su fin y de que se resuelva una pequeña diferencia con Atlético Nacional de Colombia que es menor a los 500 mil dólares. Mientras que el otro elegido es Alexis Cuello que defiende la camiseta de San Lorenzo.

"Habrá una reunión para dialogar sobre el contrato del jugador", expresó el periodista Germán García Grova. Aunque el detalle está en las charlas con el Ciclón. "En San Lorenzo prometieron designar una persona para llevar adelante las tratativas", profundizó. Esto es producto de que el club se declaró en acefalía y se está avanzando en la construcción de un gobierno de transición hasta que se lleven a cabo nuevas elecciones que permitan elegir al reemplazante de Marcelo Moretti. Uno que anunció que buscará impugnar el pedido y retomar sus funciones.

Lo particular de este interés es que el Xeneize no cuenta con un monto que debe acercar para captar la atención del Ciclón, porque no hay un directivo que pueda oficiar de representante oficial para establecer un diálogo. Es por ello que el paso de los días va a ser clave para que se conozcan más detalles. Aunque puede suceder que el club desista la contratación y avance por otra alternativa, ya que el objetivo es tener la mayor cantidad de refuerzos disponibles desde el primer día de la pretemporada.

¿Y Miguel Borja?

Es una novela que nació a partir de una declaración que Miguel Borja hizo cuando le preguntaron si le cerraba o no las puertas a Boca ante un llamado. Al no ofrecer una palabra negativa, se comenzó a tejer una serie de suposiciones que lo terminaron vinculando mientras tiene contrato vigente con River. Uno que vencerá recién el próximo 31 de diciembre.

Fueron varios los comentarios que señalaron un acercamiento entre las partes y hasta se llegó a mencionar que se había presentado una propuesta formal de salario. Sin embargo, el desarrollo del fin de semana permitió conocer que el delantero hizo uso de estos rumores para mejorar sus condiciones de contratación con el Cruz Azul de México. Uno que terminó aceptando sus pedidos económicos y que solo restan detalles para que la incorporación se haga oficial. No se descarta que pueda rescindir antes de tiempo con el "Millonario" para ya empezar el 2026 como fichaje del conjunto mexicano.