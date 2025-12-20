Giro inesperado en Boca con Ander Herrera: la condición para renovar el contrato

Boca Juniors analiza la continuidad de Ander Herrera en este mercado de pases: Juan Román Riquelme puso una condición clave tras un año con lesiones.

En Boca Juniors nadie discute la jerarquía de Ander Herrera, pero su continuidad de cara a 2026 entró en una zona de revisión inesperada. El mediocampista vasco, referente del proyecto que encabeza Juan Román Riquelme, atraviesa un momento decisivo tras una temporada condicionada por las lesiones. En este mercado de pases, el club le propuso un nuevo escenario contractual que podría definir su futuro inmediato.

Desde su llegada, Herrera se transformó en una de las voces más respetadas del vestuario xeneize. Su recorrido internacional, su experiencia en grandes escenarios y su capacidad de liderazgo lo convirtieron rápidamente en una referencia para el plantel que Boca Juniors proyecta a mediano plazo.

Sin embargo, su paso por el club no estuvo exento de complicaciones. A lo largo de la temporada, el mediocampista sufrió reiterados inconvenientes físicos que lo alejaron de la competencia durante largos períodos, una situación que comenzó a generar interrogantes puertas adentro.

Las dos alternativas que Boca puso sobre la mesa

Según informó este sábado TyC Sports, en el mundo Boca se manejan actualmente dos opciones concretas para el futuro de Herrera:

Un contrato atado al rendimiento, con variables relacionadas a la cantidad de partidos disputados y objetivos deportivos alcanzados.

Una rebaja salarial, en relación con el monto fijo que percibe en la actualidad.

La postura de la institución responde directamente al análisis de su disponibilidad física desde su llegada al club.

Un contrato que no se renovó y cambió el panorama

El vínculo del español con Boca incluía una extensión automática por un año, que debía activarse en octubre. Al no haberse firmado dentro del plazo estipulado, esa cláusula quedó sin efecto y el escenario cambió por completo.

A partir de ese momento, la dirigencia quedó habilitada para replantear las condiciones de su continuidad. De este modo, si el volante de 36 años pretende seguir en el club en 2026, deberá aceptar una renegociación contractual bajo nuevos parámetros.

El factor determinante en esta negociación son las lesiones. Durante la última temporada, Herrera sufrió cinco lesiones musculares, lo que limitó notablemente su participación. En números concretos, disputó 17 de los 44 partidos oficiales del equipo, apenas un 38% del total.

Ese contexto no solo encendió alertas en la dirigencia, sino que también llevó al propio futbolista a evaluar seriamente la posibilidad de retirarse del fútbol profesional, una alternativa que estuvo sobre la mesa en más de una ocasión.

La Copa Libertadores, el gran objetivo de Boca

Pese a las dudas físicas, en Boca consideran que Herrera puede ser un jugador clave en un año donde la Copa Libertadores aparece como el gran objetivo deportivo. Su experiencia internacional, su temple en partidos decisivos y su capacidad para manejar los tiempos del juego son atributos que el cuerpo técnico valora especialmente.

No obstante, el mensaje del club es claro: para seguir formando parte del proyecto, deberá adaptarse a las nuevas condiciones que impone el mercado de pases y la realidad física.

La postura de Riquelme y del Consejo de Fútbol marca una línea de gestión cada vez más definida: contratos acordes al rendimiento y menor margen para riesgos deportivos y económicos.