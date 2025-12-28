¿Lo vale? El refuerzo de 15 millones de euros que Gallardo quiere en River

Gallardo busca un reemplazante para Borja y se decidió por un argentino que está en Europa

Uno de los objetivos que River Plate tiene en el mercado de pases es sumar un delantero después de que lo fue la salida de Miguel Borja en calidad de libre por no renovar, y uno de los apuntados por Marcelo Gallardo es un atacante que se encuentra en el fútbol de España. Lo particular es que su pase dispone de un valor que rondaría en los 15 millones de euros. Una cifra que genera bastante ruido, porque no se trata de un futbolista consagrado.

De acuerdo con la información que trasciende, el "Millonario" entiende que necesita sumar un jugador más a la zona de ataque porque el cuerpo técnico del "Muñeco" considera que falta alguien más que se acople a Sebastián Driussi, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. Hay que recordar que Agustín Ruberto recién regresa de una lesión en los ligamentos cruzados, mientras que Bautista Dadín no fue convocado a la primera parte de la pretemporada que se está desarrollando en las instalaciones del predio de Ezeiza.

El delantero viene de una buena temporada en el Inter Miami.

Por ende, River apuntó a Tadeo Allende, que pertenece a Celta de Vigo de España, y lo hizo por medio de una propuesta de préstamo más una opción de compra de la ficha. Un oferta que fue considerada insuficiente y respondieron que solo aceptan una venta. Lo particular es que el primer llamado contaba con una propuesta de 6 millones de dólares, pero la cifra fue considerada insuficiente. Se estima que el atacante argentino podría llegar a salir por medio de un valor rondaría entre los 10 y 15 millones de euros.

Es necesario remarcar que el "Millonario" buscará un nuevo acercamiento con el conjunto español para obtener una certeza antes de que el 2025 llegue a su fin, pero no se extenderá mucho en el tiempo de espera. Al igual que sucedió con otras negociaciones, si no hay una respuesta, se pasará a un plan alternativo que sea del gusto de Gallardo.

De hecho, los rumores señalan que River se comunicó de manera informal para preguntar condiciones y que tan abierto se encuentra a la posibilidad de traspaso el jugador Rodrigo Castillo, de Lanús. Un atacante que fue clave en varios pasajes en la Copa Sudamericana que el equipo conquistó. No van a ser para nada fáciles las conversaciones, porque buscarán retenerlo para disputar la Copa Libertadores.

¿Cuánto vale José Manuel "Flaco" López para River?

Hace unos días, cuando se encontraba negociando por Aníbal Moreno, River también le consultó a Palmeiras la posibilidad de negociar la adquisición de la ficha de López, que se trata de uno de los grandes deseos que Gallardo tiene desde varios mercados de pases anteriores. Aunque la respuesta que recibieron fue una que canceló cualquier intento antes de que se pudiera manifestar.

"Cuando fueron por Moreno, dijeron 'che y López, ¿cuánto?' 30 millones de dólares les respondieron", señaló el periodista Hernán Castillo en Somos Love. Una cifra que rompe de manera absoluta el presupuesto que Stefano Di Carlo colocó para celebrar la contratación de jugadores. Uno que buscarán respetar porque la intención es reducir de forma significativa el gasto en fichajes y que la mayoría llegue en condición de préstamo. Aquel que rinda, será comprado y el que no muestre condiciones solo provocará una pequeña pérdida.