Lali Espósito: cómo se hizo hincha de River y la historia de su fanatismo

Lali Espósito, hincha de River.

Lali Espósito es una cantante que genera todo tipo de pasiones en Argentina. Su crecimiento en los últimos años la llevó a ser una de las grandes popstars que tiene el país. Esta constancia le permitió alcanzar a un público masivo, lo que la hizo llenar estadios de distintas partes del mundo y agotar en 2025 varios Vélez Sarsfield, con records de público.

En ese sentido, nunca ocultó en diferentes entrevistas que realizó su pasión por River Plate, el equipo de sus amores. Un club que en diferentes momentos le regaló camisetas para su colección con las que pasó alegremente y que la enfrenta en lo folklórico con su novio Pedro Rosemblat, confeso hincha de Boca, el acérrimo rival de los de Núñez.

Cómo nace el amor de Lali Espósito por River

La cantante y actriz contó en diálogo con la icónica periodista Elizabeth "La Negra" Vernaci como nace su simpatía por el "Millonario". En ese marco, contó cómo su abuelo fue el gran impulsor de su pasión por el club, con un juego muy particular, en donde obtenía golosinas en caso de responderle que era hincha de la banda.

"Cuando era una niña, éramos gente que no tenía. Entonces, vos me dabas medio regalo y yo era del cuadro que vos me ofrecías. Y mi abuelo Jorge, el padre de mi madre, nos cruzaba al chino de enfrente y en la caja siempre estaban las golosinas. Nosotros íbamos a comprar lo que había que comprar y cuando llegábamos a la caja, mi abuelo agarraba un chocolate y me decía: `Usted, ¿de qué cuadro es?´. Y yo lo miraba y le decía: `De River, abuelo´", contó con total nostalgia la artista

Lali Espósito y Pedro Rosemblat con las camisetas de sus clubes.

La posibilidad de tocar en Boca

Para Lali Espósito es muy importante la defensa de su equipo. Así fue que al recibir una camiseta de Huracán de obsequio, la artista se negó a ponérsela al resaltar que sólo puede usar la camiseta del conjunto "Millonario". Y fue consultada sobre la chance de tocar alguna vez en La Bombonera, sobre lo que fue tajante: “No puedo tocar en Boca, como gallina a mí me costaría...”.

La artista viene de cinco shows en Vélez en donde contó como invitados con Moria Casán y Dillom, mientras que la sorpresa de la noche en esta presentación fue sin duda la presencia de Sandra Mihanovich, para cantar "Soy lo que soy". Una posibilidad que abrió también con Natalia Oreiro, al hacerla cantar su hit "Tu veneno" en Montevideo, Uruguay.