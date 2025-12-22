Lali Espósito en River: qué se sabe de su posible recital en el Monumental

Lali Espósito prepara un gran anuncio.

Lali Espósito cerró el 2025 con uno de los mejores momentos de su carrera. Con el lanzamiento de su disco No vayas a atender cuando el demonio llama, cinco shows en Vélez y su propio documental en Netflix, la artista logró en estos últimos meses una gran repercusión por su música, con un público fiel que la sigue a todos lados y el mérito de haber podido resistir los embates del presidente Javier Milei, que la ha criticado en varias entrevistas.

También se dio el lujo Lali de contar en Vélez como invitados con Moria Casán y Dillom, estuvieron de invitados, pero la sorpresa de la noche en esta presentación fue sin duda la presencia de Sandra Mihanovich, para cantar "Soy lo que soy". Una posibilidad que abrió también con Natalia Oreiro, al hacerla cantar su hit "Tu veneno" en Montevideo, Uruguay. Pero lejos de quedarse en los laureles, la cantante ya piensa en 2026 y lo que sería otro hito en su carrera: su llegada al Monumental.

Qué se sabe del posible show de Lali Espósito en River

De cara a lo que viene, Lali Espósito prepara lo que será un anunció que dará mucho que hablar. Sobre el cierre, se proyectó un video en blanco y negro con distintos puntos de Buenos Aires y hacia el final se pudo ver a Lali haciendo una línea de color con un aerosol sobre una pared. Luego la pantalla se puso negra y apareció una fecha: 06-06-2026. De esta manera, comenzaron las especulaciones sobre estas imágenes proyectadas, donde muchos llegaron a la conclusión de que las rejas y escaleras que vieron eran iguales a las del estadio Más Monumental.

La publicación de Lali.

Lo cierto es que el anuncio formal del recital de Lali Espósito en el estadio Monumental de River lo hará el 23 de diciembre como “regalito para antes de la Navidad”, tal como dice una de sus canciones. La cantante publicó en su cuenta de Instagram un pequeño fragmento del video utilizando la fecha en cuestión y comenzó una cuenta regresiva en sus historias que finaliza este martes, por lo que se espera en las próximas horas que se confirme la fecha de la artista en River.

La relación de Laili con River

La cantante estará presente en el Monumental, un estadio en el que siempre soñó estar y en donde estará dando un show por primera vez. Lali es hincha del equipo Millonario y su público siempre consideró que se merecía presentarse en su mítico estadio. Lali contó que su abuelo fue el culpable de que se identifique con River ya que le regalaba golosinas si ella decía que era de la banda. Una idea que comenzó para contentar a su abuelo y que se hizo costumbre.