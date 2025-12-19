Lali Espósito volvió a humillar a Milei tras su nueva agresión: "Al león..."

Lali Espósito le respondió fuerte a Javier Milei.

El enfrentamiento entre Lali Espósito y Javier Milei sumó en las últimas horas un nuevo capítulo cargado de tensión. A más de dos años del primer cruce público entre la artista y el actual presidente, las diferencias políticas y discursivas volvieron a chocar, esta vez a partir de declaraciones del mandatario en un programa de streaming.

Durante una entrevista en el ciclo del Gordo Dan en la plataforma Carajo, Milei volvió a referirse a la cantante con un tono irónico y crítico. Al recordar el origen del conflicto, sostuvo que inicialmente no conocía a Lali y que esa situación habría generado una reacción de su parte. “Cuando me preguntaron por esta chica, yo no la conocía y parece que eso le golpeó el ego. Ahí escaló todo”, lanzó el Presidente.

Sin embargo, el tono se endureció cuando Milei fue más allá y apuntó de manera directa contra la cantante. “Si para vivir del arte necesitás que te subsidie el Estado, no vivís del arte, sos un ‘munipa’ a gran escala”, afirmó. Y agregó: “Además sos un elemento de propaganda si te dedicás a hacer abiertamente política”, una frase que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

La dura respuesta de Lali Espósito a las nuevas agresiones de Javier Milei

La respuesta de Lali no tardó en llegar. Sin mencionarlo de forma explícita, la artista eligió contestar con un mensaje tan breve como contundente desde su cuenta de X (ex Twitter). Junto a una imagen de uno de sus recitales multitudinarios, escribió: “Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas…”.