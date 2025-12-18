El nuevo ataque de Javier Milei a Lali Espósito: "Necesitás..."

El nuevo ataque de Javier Milei a Lali Espósito.

Javier Milei estuvo presente este último miércoles 17 de diciembre por la noche en Carajo Stream, donde habló respecto a la conducción del país; los problemas que sucesivamente se le vienen presentando y cuál es el rumbo que pretende tomar para que la situación se revierta.

Sin embargo, la entrevista fue por cauces variados. Y uno de ellos condujo a Lali Espósito. En determinado momento, el jefe de estado se refirió a la cantante y le profirió varias descalificaciones, cuestionando su abierta posición política y acusándola de "munipa".

Javier Milei volvió a criticar a Lali Espósito.

¿Qué dijo Javier Milei de Lali Espósito?

"Cuando me preguntaron por esta chica, literalmente yo no la conocía y parece que eso le golpeó el ego. Y entonces ahí escaló todo", expresó el presidente, mientras Daniel Parisi (el Gordo Dan) y el resto del panel se reían a carcajadas. Tras ello, señaló: "Eso también es batalla cultural, porque en el fondo todo el mundo se empezó a preguntar cómo se financiaba el arte. Entonces nos dimos cuenta de que si vos para vivir del arte necesitás que te subsidie el estado, vos no vivís del arte, vos sos un empleado público".

Lejos de hacer una pausa y dejar ahí el tema, subió la apuesta: "Sos como un munipa, a gran escala, que además es un elemento de propaganda si te dedicás a hacer abiertamente política". Cabe recordar que Lali Espósito se mostró recurrentamente contraria al gobierno de Javier Milei y de manera constante es asediada por sus "trolls" y seguidores más violentos, principalmente desde aquel famoso "qué peligroso, qué triste" que tuiteó luego de la victoria del libertario en las PASO del 2023.