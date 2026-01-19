Investigadores locales probaron en laboratorio la combinación de cannabidiol con el antibiótico colistina.

Un equipo de especialistas del CONICET y la Universidad Nacional de Hurlingham logró un avance prometedor en la lucha contra bacterias multirresistentes que complican el tratamiento de infecciones graves a nivel mundial. En estudios realizados in vitro, descubrieron que el cannabidiol, una molécula vegetal extraída de Cannabis sativa, combinado con el antibiótico de última línea colistina, puede eliminar estas bacterias que representan un serio problema de salud pública.

Las enfermedades causadas por bacterias farmacorresistentes provocan alrededor de 700 mil muertes anuales en el mundo. La creciente resistencia a antibióticos podría convertir a estas infecciones en la principal causa de mortalidad, superando incluso al cáncer y a enfermedades neurodegenerativas. Por eso, la investigación que logró eliminar patógenos gramnegativos multirresistentes en laboratorio abre una puerta esperanzadora para tratamientos más efectivos.

Las bacterias gramnegativas, como Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, son conocidas por su resistencia a múltiples medicamentos y su capacidad para causar infecciones en pulmones, sangre, vías urinarias y heridas quirúrgicas, especialmente en entornos hospitalarios y unidades de terapia intensiva. Su estructura celular las hace difíciles de atacar y limita las opciones terapéuticas, que suelen ser más costosas y menos efectivas.

El uso de polimixinas como la colistina se reservó como última línea de defensa debido a su potente acción antimicrobiana. Sin embargo, según explicó Paulo Maffía, investigador del CONICET y líder del estudio, “desgraciadamente, a medida que la colistina se administra de forma rutinaria, la incidencia de resistencia está aumentando, lo que incrementa las tasas de mortalidad entre los pacientes sépticos”.

El efecto del cannabidiol

En este contexto, el equipo comprobó que el cannabidiol (CBD) actúa de manera sinérgica cuando se combina con colistina, logrando eliminar eficazmente estas bacterias multirresistentes en los ensayos de laboratorio. “A la luz de los resultados, es necesario continuar con las investigaciones en ensayos preclínicos y clínicos adecuados para comprobar la seguridad y eficacia de nuestro enfoque terapéutico”, agregó Maffía.

La fitoterapia, que estudia agentes antimicrobianos naturales, se posiciona como una alternativa valiosa frente a la pérdida de efectividad de antibióticos tradicionales. El cannabidiol, un compuesto no psicoactivo aprobado por la FDA y la ANMAT para ciertos usos médicos y cosméticos, demostró ser un aliado potente junto a la colistina frente a cepas resistentes de Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Salmonella typhimurium y Klebsiella pneumoniae.

“En este trabajo pudimos comprobar la actividad sinérgica de estas dos moléculas, mostrando una marcada acción antimicrobiana en cepas resistentes a cada agente por separado”, detalló el investigador. Además, destacaron la capacidad bactericida de la combinación frente a biofilms, estructuras que dificultan aún más la erradicación de las bacterias.

El hallazgo podría reducir la dosis de colistina y sus efectos adversos severos.

Mediante resonancia magnética nuclear, el equipo detectó una fuerte interacción entre las moléculas de cannabidiol y colistina, lo que permitió postular un posible nuevo mecanismo de acción para esta combinación. Este hallazgo podría explicar la eficacia observada y guiar futuras investigaciones para optimizar esta terapia.

Otro punto relevante es que la colistina presenta efectos adversos importantes, como nefrotoxicidad y neurotoxicidad, que limitan su uso en dosis elevadas. “Con CBD podemos disminuir la dosis necesaria de colistina para eliminar estas bacterias y así evitar efectos secundarios”, resaltó Maffía, quien dirige el Laboratorio de Aplicaciones Biotecnológicas y Microbiología en la UNAHUR

El estudio, que también contó con la participación de investigadores del CONICET, la UNAHUR, el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, fue publicado en la revista Pharmaceutics. Los resultados aportan una esperanza para desarrollar en el futuro nuevas opciones terapéuticas combinadas para combatir bacterias resistentes que hoy amenazan la salud global.