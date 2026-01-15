Un nuevo brote de gastroenteritis asociado a la contaminación del agua de mar ha encendido las alarmas sanitarias en el sur de Brasil, afectando especialmente a uno de los destinos más elegidos por los turistas argentinos: el estado de Santa Catarina. Las autoridades locales confirmaron un incremento en la atención de pacientes con síntomas gastrointestinales y emitieron una alerta preventiva ante la crítica condición de varias playas, que presentan niveles de contaminación que las vuelven no aptas para el baño. La situación se repite anualmente en esta época, pero los datos oficiales de este verano son particularmente preocupantes.





El Instituto Ambiental del Estado de Santa Catarina (IMA), organismo encargado del monitoreo, dio a conocer su último informe en el que se detalla que, de 260 puntos analizados a lo largo de la costa, solo 169 presentan condiciones aptas para que los bañistas puedan ingresar al agua de forma segura. La situación es aún más crítica en Florianópolis, la capital isleña del estado, donde se analizaron 88 sectores de playa y solo 58 resultaron seguros. Esto significa que, en plena temporada alta, una de cada tres playas monitoreadas en la ciudad representa un riesgo para la salud de locales y visitantes.

Las playas más afectadas y el peligro de la bacteria E. coli

El mapa interactivo del IMA, que se actualiza a diario para guiar a los veraneantes, destaca con claridad las zonas de mayor peligro. Los puntos rojos, que indican condiciones “no aptas”, se concentran en algunos de los balnearios más populares y concurridos. Según el reporte oficial, las áreas más afectadas por la presencia de la bacteria Escherichia coli (E. coli) —un indicador clave de contaminación fecal— son las playas de Balneario Camboriú, Bombas, Bombinhas y varios sectores de la propia Florianópolis.

La presencia de esta bacteria en el agua es una señal de que ha habido un volcado de aguas servidas o residuales sin tratar, o que la lluvia ha arrastrado contaminantes desde la ciudad hasta el mar. La exposición al agua contaminada, ya sea por ingesta accidental o contacto, puede derivar en una serie de problemas de salud, que van desde irritaciones cutáneas y conjuntivitis hasta las infecciones gastrointestinales que están provocando el actual brote de gastroenteritis.





Recomendaciones urgentes: evitar el agua tras las lluvias

Frente a este escenario, las recomendaciones de las autoridades son claras y contundentes. El propio informe del IMA advierte: “No se recomienda nadar en el mar durante las primeras 24 o 48 horas después de lluvias intensas”. Tampoco es seguro hacerlo “en zonas cercanas a las salidas de canales o desagües pluviales”.

La explicación científica es directa: “Durante y después de las lluvias, el agua que fluye por las calles puede arrastrar residuos, sedimentos y otros contaminantes, que terminan llegando al mar y afectando la calidad del agua para el baño”. Este fenómeno, sumado a la saturación de los sistemas de alcantarillado en ciudades con alta densidad poblacional y turística, crea el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de bacterias y microorganismos patógenos. Ignorar estas advertencias aumenta exponencialmente el riesgo de contraer enfermedades.

Síntomas, prevención y un llamado a la precaución

La gastroenteritis causada por esta contaminación hídrica se manifiesta con un conjunto de síntomas característicos. Los expertos señalan que los más comunes son diarrea, náuseas y vómitos, dolor o calambres abdominales y, en algunos casos, fiebre baja o escalofríos. El cuadro puede ser particularmente severo en niños, ancianos y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Para los miles de turistas argentinos que en estas semanas disfrutan de las playas brasileñas, la prevención es fundamental. Además de respetar estrictamente los carteles de advertencia y el mapa del IMA, se recomienda:

Consultar diariamente el estado de las playas en el sitio web oficial del instituto antes de dirigirse a la costa.

Evitar por completo el baño en las zonas marcadas como no aptas , incluso si el mar parece tranquilo y limpio a simple vista.

Tener especial cuidado con los niños, que son más propensos a tragar agua accidentalmente mientras juegan.





La reiteración de estos brotes responde a un problema estructural de saneamiento y gestión ambiental en regiones turísticas que reciben una presión demográfica extrema durante el verano, y con ello, flaquea su capacidad de gestión y resolución. Mientras las autoridades trabajan en soluciones de fondo, la responsabilidad de cada turista argentino que decida veranear en brasil y el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias se convierten en una defensa clave para no pasar un mal momento en medio del descanso en la costa del país vecino.