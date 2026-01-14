El municipio de La Plata difundió un alerta roja por la presencia de cianobacterias en la República de los Niños, un conocido parque de diversiones del partido. Estas partículas que normalmente viven en el agua representan un gran peligro para la salud. Desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires manifestaron a los habitantes que "el riesgo sanitario es alto".

Por otro lado, el organismo pidió a los ciudadanos que no utilicen el agua ni para consumo de forma directa ni para higiene. También recomendaron que no la usen como bebida para las mascotas.

En el mapa interactivo que difundió la Subsecretaría sostuvieron que "el agua posee un tono verde intenso, azul o azul verdoso" y que "tiene una floración consolidada".

Y agregaron: "Tiene una acumulación extensa de cianobacterias en la superficie formando una capa continua. No se debe usar para consumo de forma directa o para higiene personal. Alejar a los niños y mascotas hasta que la floración desaparezca. No consumir alimentos que provengan del río o de la laguna".

En tanto, las autoridades provinciales aseguraron que desde hace semanas se encuentran realizando un seguimiento y evaluación del estado del agua. En este sentido, indicaron que existen cuatro niveles de riesgo para la salud de los humanos y animales.

Cuando el nivel es verde, las personas pueden bañarse y usar el agua sin incovenientes; el nivel amarillo indica que hay presencia de algunas partículas y, si se usa para bañarse, luego hay que utilizar agua limpia; el nivel naranja es un indicio claro de peligro, en este caso, el agua se ve verde brillante; por último, el nivel rojo es el máximo y está prohibido su uso de todo tipo.

Síntomas del consumo de agua en mal estado

Si las cianobacterias entran en contacto con el organismo humano puede provocar diversos síntomas. En estre los más comunes están:

Náuseas y vómitos

Dolor abdominal

Erupciones cutáneas

Tos y dificultad para respirar

Dolores de cabeza

Debilidad muscular

En casos de mayor gravedad se pueden presentar convulsiones, latidos cardíacos irregulares e insuficiencia hepática aguda. Por eso, es muy importante no consumir agua turbia ni con color verde y marrón.