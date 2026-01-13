PBA mejoró más de 600 km en las rutas hacia la Costa Atlántica

El gobierno de la provincia de Buenos Aires mejoró obras en más de 627,2 km de rutas provinciales en la Costa Atlántica. A través de la Dirección de Vialidad y AUBASA se desarrollan obras y proyectos sobre las rutas 2, 11, 63, 74 y la Autopista Buenos Aires-La Plata, para mejorar la circulación y beneficiar a miles de personas que transitan estas vías hacia la costa bonaerense.

Se trata de 14 obras que atraviesan 19 municipios y alcanzarán un total de 627,2 km intervenidos y a intervenir, que incluyen transformación en autovía de distintas rutas, repavimentaciones, nuevos distribuidores y otras intervenciones complementarias de puesta en valor del entorno y señalización de la traza. La nueva infraestructura vial y la rehabilitación de la existente resultan clave para el impulso del turismo, el desarrollo productivo de la Provincia y la región, y para mejorar la seguridad vial de los miles de argentinos y argentinas que visitan la costa bonaerense cada temporada.

Cada una de las obras

En la Autovía RP 2, Vialidad Provincial finalizó las obras de repavimentación de ambas calzadas y banquinas en 146 kilómetros incluyendo retornos o vinculaciones entre las mismas, que benefician a los partidos de La Plata, Coronel Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli y Dolores.

Además se encuentran en ejecución 140 km de repavimentación entre Dolores y Maipú, que permitirán una mejor conectividad en el sector de mayor tránsito de la Autovía, donde se bifurcan los accesos hacia la Costa Atlántica de las rutas provinciales 63 y 11. Por otra parte avanza la licitación las obras que abarcan 67 km en total entre Maipú y Coronel Vidal; y se encuentra a licitar el último tramo entre Coronel Vidal y Mar del Plata que permitirá que, por primera vez en la historia, la Autovía 2 esté repavimentada en toda su extensión.

En la Ruta Provincial 63 se finalizaron los trabajos de repavimentación y puesta en valor en 30,5 km en este corredor que une la Autovía 2 con la RP 11, en sentido a la Costa Atlántica y que conecta a los municipios de Dolores y Tordillo. Está próximo a licitarse 18 km entre Esquina de Crotto y Dolores que mejorará la circulación y la seguridad vial de quienes realizan este tramo, que tiene un gran caudal de tránsito durante temporada alta, ya que es el retorno desde la Costa Atlántica hacia La Plata y CABA.

Asimismo, continúa la transformación en Autovía de la Ruta Provincial 11, entre Villa Gesell y Mar Chiquita, a cargo de la Dirección de Vialidad, que comprende la construcción de una segunda calzada y la repavimentación de la vía existente en una extensión de 72,4 kilómetros, beneficiando la circulación de más de 7.000 vehículos que transitan por día hacia la Costa Atlántica. En 2025, se habilitaron al tránsito 12 km, entre el Km 411 y el Km 423, en el partido de Villa Gesell; y avanza la licitación para el tramo entre Mar de Ajó y Pinamar.

A la fecha, se encuentran vigentes dos desvíos sobre la RP 11 a la altura del km 480 y el km 481, sentido a Villa Gesell (descendente); y entre el km 454 y el km 480. En tanto, en la Ruta Provincial 11, se encuentra en licitación la repavimentación, demarcación y bacheo desde Esquina de Crotto, en Tordillo, a General Conesa; y en proyecto las obras, entre el km 345 y el km 392 (calzada única) entre Mar de Ajó y Pinamar.

También, se encuentra próxima a licitar la obra de repavimentación y puesta en valor 3,3 km de la Ruta Provincial 74 desde la rotonda de General Madariaga (acceso a la ciudad) hasta la estación del peaje; y otros 50 km entre Gral. Madariaga y Pinamar.

Entre las obras también finalizadas, la empresa AUBASA ejecutó, en la Autopista Buenos Aires–La Plata, la repavimentación de 8,1 km del Ramal Gutiérrez, que se extiende desde el Km 39,6 y el Km 31,6; y el nuevo distribuidor en la Avenida 520 que se convirtió en la única arteria de la ciudad de La Plata que conectará la Autopista Buenos Aires-La Plata de manera directa con la Autovía RP 2.