El sorpresivo guiño de Cande Tinelli a Luciano Castro en medio de la polémica: "Buen día".

El escándalo de los audios de Luciano Castro dejó de ser un simple chimento para convertirse en un fenómeno viral del que nadie se quiere quedar afuera, ni siquiera las famosas. Cande Tinelli sorprendió en sus redes sociales al mostrar que tiene en su poder una taza con la cara del actor y la frase "Buen día, guapa".

La influencer subió una story posando con el codo en la mesa, exhibiendo con ironía el regalo que parodia la seducción fallida de Castro hacia una joven española. El gesto de Cande Tinelli, que de chica era fanática del galán, confirma que el episodio ya es parte del humor popular, con remeras y stickers circulando por todos lados.

Mientras las redes se ríen, el protagonista vive un calvario personal. Luciano Castro rompió el silencio en Intrusos y se mostró devastado por la filtración. Lejos de excusarse, hizo una autocrítica brutal: "Escucharme me da mucha vergüenza, me siento patético".

"Tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato las destruyo en un segundo", confesó, admitiendo que este episodio "destruye la confianza" con su pareja y no es algo que "resbale".

Qué dijo Griselda Siciliani

Por su parte, Griselda Siciliani también habló y, aunque intentó bajarle el tono al conflicto, fue contundente sobre los límites de la relación. En diálogo con Moria Casán, aclaró que no tienen una "pareja abierta" y que la infidelidad duele. "Me hubiese gustado no escuchar ese audio", admitió la actriz, aunque agregó: "No es un hombre cuidadoso, prolijo. Es algo que él trae. Yo ya sé quién es Luciano y lo elijo así, no imaginando que va a ser de otra manera".