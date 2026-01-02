Calendario de Racing en 2026: fechas de partidos, fixture, rivales y competencias que juega

Maravilla Martínez, goleador y emblema del actual Racing.

Racing logró cerrar el año de la mejor manera con la renovación de Gustavo Costas como entrenador de la Academia hasta 2028. El desafío que tiene enfrente ahora es el de lograr mantener el buen nivel demostrado a lo largo de la temporada pasada y poder coronarlo en un nuevo título, objetivo que no pudo conseguir en el último semestre, tras coquetear varias veces con la gloria.

Tal como hizo en 2025, el entrenador del club de Avellaneda repite sede para realizar la parte más dura de la pretemporada y elige Paraguay. Más precisamente Ciudad del Este. Una localidad que conoce bien Costas para planificar un año en el que tendrá por delante Copa Sudamericana y varios campeonatos locales (Apertura, Clausura y Copa Argentina). Torneos en los que tratará de sacarse la espina de la final perdida ante Estudiantes de La Plata.

Partidos de pretemporada para Racing en 2026

En primer lugar, la Academia tiene confirmado un partido amistoso con Universidad de Chile para el 18 de enero. Justo un equipo que se ganó la antipatía de la hinchada de Independiente luego de lo que fueron los incidentes en Avellaneda que derivaron en la eliminación del Rojo por decisión de Conmebol de la Copa Sudamericana. Este partido se jugará en el Estadio Municipal de Concepción. Además, hay posibles encuentros con General Caballero y 2 de Mayo en Paraguay.

Gustavo Costas planifica el 2026 para Racing.

Todos los partidos oficiales de Racing confirmados en 2026

Torneo Apertura

Gimnasia de La Plata vs. Racing - Fin de semana del 25 de enero. Racing vs. Rosario Central - Semana del 28 de enero. Tigre vs. Racing - Fin de semana del 1 de febrero. Racing vs. Argentinos Juniors- Fin de semana del 8 de febrero. Banfield vs. Racing - Fin de semana del 15 de febrero. Boca vs. Racing (interzonal) - Fin de semana del 22 de febrero. Racing vs. Independiente Rivadavia - Semana del 25 de febrero. Atlético Tucumán vs. Racing - Fin de semana del 1 de marzo. Racing vs. Huracán - Fin de semana del 8 de marzo. Sarmiento vs. Racing - Semana del 11 de marzo. Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto - Fin de semana del 15 de marzo. Belgrano vs. Racing - Fin de semana del 22 de marzo. Independiente vs. Racing (interzonal) - Fin de semana del 5 de abril. Racing vs. River - Fin de semana del 12 de abril. Aldosivi vs. Racing - Fin de semana del 19 de abril. Racing vs. Barracas Central - Fin de semana del 26 de abril.

Copa Sudamericana

Aún no conoce sus rivales. El sorteo se realizará el 18 de marzo y la fase de grupos comenzará la semana del 7 de abril y se prolongará hasta el 28 de mayo. La final de la competencia se disputará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia.

Copa Argentina