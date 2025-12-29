Racing ya tiene su primer amistoso confirmado en 2026 y es un enemigo de Independiente

Racing ya tiene su primer amistoso confirmado en el 2026.

Racing ya tiene su primer partido amistoso confirmado para el 2026 y el rival es nada menos que un "enemigo" de Independiente. El equipo dirigido por Gustavo Costas visitará el domingo 18 de enero a Universidad de Chile, que se ganó la antipatía completa de los hinchas del "Rojo" por los incidentes y la descalificación en la última Copa Sudamericana. El encuentro será en el Estadio Municipalidad de Concepción desde las 19 horas.

Si bien se mencionaron otros conjuntos para medirse con el Racing de Costas, la directiva todavía trabaja para cerrar a los adversarios cuanto antes. Mientras tanto, en la pretemporada todo indica que habrá tres encuentros de preparación, aunque hasta ahora el de la "U" de Chile es el único seguro. Las otras son alternativas que se manejan son los humildes cuadros paraguayos General Caballero y 2 de Mayo.

El itinerario de Racing en la pretemporada de enero de 2026

Vuelta en Avellaneda el sábado 3 de enero para los estudios médicos y chequeos físicos de rutina. El domingo 4 o lunes 5 de enero, viaje a Ciudad del Este (Paraguay) para comenzar con la parte más intensa de los trabajos. Hay tres amistosos programados, aunque hasta ahora el único confirmado es el del domingo 18 a las 19 contra Universidad de Chile en Concepción. Los cuadros locales General Caballero y 2 de Mayo podrían ser los adversarios anteriores a la "U". Regreso a Avellaneda el lunes 19 para la última semana de entrenamientos hasta el debut en el Torneo Apertura, que será el fin de semana del 25.

Las posibles altas y bajas de Racing en 2026

En pleno mercado de pases, el club de Avellaneda presidido por Diego Milito intentará complacer con refuerzos al entrenador, quien acaba de renovar el contrato hasta diciembre del 2028, precisamente cuando culminará el mandato del "Príncipe" al frente de la institución. Hasta ahora, simplemente se mencionaron como probables fichajes a Matko Miljevich (volante ofensivo de Huracán), Tomás Guidara (lateral derecho de Huracán), Eros Mancuso (lateral derecho de Fortaleza de Brasil) y Roger Martínez (delantero de Al-Taawon de Arabia Saudita).

En paralelo, el cuerpo técnico ya conoce que no podrá contar con Gabriel Arias, Facundo Mura, Luciano Vietto y Agustín Almendra, cuyas salidas ya están selladas pero no serán las únicas. De hecho, es muy probable que se marchen también otros futbolistas con menos rodaje como Ignacio Rodríguez, Santiago Quirós, Matías Zaracho, Richard Sánchez, Adrián Balboa y Ramiro Degregorio.

El calendario de Racing en el Apertura 2026