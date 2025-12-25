Pretemporada 2026 de Racing: posibles amistosos y altas y bajas del mercado

Racing se prepara para encarar una nueva temporada con varios desafíos por delante. La Academia comenzará su pretemporada el viernes 3 de enero con los chequeos médicos y trabajos físicos iniciales. Gustavo Costas confirmó su continuidad hasta 2028 y el plantel volverá a realizar parte de su preparación en Paraguay, en el centro de alto rendimiento de Ciudad del Este donde conquistó la Copa Sudamericana.

Cuándo arranca la pretemporada de Racing

El inicio de las actividades está programado para el viernes 3 de enero de 2025. Los jugadores se presentarán en Avellaneda para realizar los chequeos médicos correspondientes y los primeros trabajos físicos. Posteriormente, el plantel viajará a Paraguay para continuar con la puesta a punto en Ciudad del Este. La estadía en el país vecino se extenderá hasta mediados de enero, cuando el equipo regresará a Argentina para completar la preparación.

El cuerpo técnico eligió Paraguay como sede por la comodidad del predio y la posibilidad de disputar amistosos. Esta será la cuarta vez que Racing realiza su pretemporada en ese centro de alto rendimiento. La conformidad de Costas con las instalaciones y el vínculo emocional que generó la final de la Sudamericana en Asunción pesaron en la decisión.

Amistosos confirmados en la pretemporada

Racing ya tiene definidos sus primeros encuentros preparatorios en suelo paraguayo:

General Caballero : rival habitual en las pretemporadas de la Academia en Ciudad del Este

: rival habitual en las pretemporadas de la Academia en Ciudad del Este 2 de Mayo: equipo de la Primera División paraguaya

Ambos partidos se disputarán en el predio donde se aloja la delegación. Gustavo Costas utilizará formaciones diferentes en cada encuentro para darle rodaje a todos los futbolistas del plantel. Además, existe la posibilidad de un amistoso internacional ante Cerro Porteño, que también realizará su pretemporada en Ciudad del Este entre el 2 y el 13 de enero.

Refuerzos que busca Racing para 2026

El mercado de pases abrirá oficialmente el 14 de enero y se extenderá hasta el 10 de marzo. La dirigencia busca reforzar principalmente cuatro posiciones clave:

Prioridad: Matko Miljevic

El volante de Huracán encabeza la lista de refuerzos. El jugador de 24 años tiene todo arreglado para firmar por cuatro temporadas con Racing. La negociación continúa con el Globo, que pretende entre cuatro y cinco millones de dólares. La Academia evalúa incluir a algún jugador cedido a préstamo para bajar la cifra.

Lateral derecho: Eros Mancuso

El ex Estudiantes actualmente milita en Fortaleza de Brasil. El marcador de punta gusta mucho en Avellaneda pero los brasileños piden tres millones de dólares. La dirigencia busca cerrar la operación por una cifra menor.

Otros objetivos

Milton Giménez (Boca Juniors): delantero que interesa a Costas, pero Boca exige diez millones de dólares de su cláusula

(Boca Juniors): delantero que interesa a Costas, pero Boca exige diez millones de dólares de su cláusula Ignacio Malcorra (Rosario Central): mediocampista ofensivo de 38 años que fue ofrecido al club

Jugadores que vuelven de préstamo

Un total de 12 futbolistas regresarán a Racing tras finalizar sus cesiones en otros clubes:

Matías Tagliamonte (Unión): será arquero suplente de Facundo Cambeses

(Unión): será arquero suplente de Facundo Cambeses Tobías Rubio (Defensa y Justicia): lateral derecho con diez partidos jugados

(Defensa y Justicia): lateral derecho con diez partidos jugados Baltasar Rodríguez (Inter Miami): 15 goles y 7 asistencias en 22 encuentros, puede ser tenido en cuenta.

(Inter Miami): 15 goles y 7 asistencias en 22 encuentros, puede ser tenido en cuenta. Johan Carbonero (Inter de Brasil): 7 goles en 30 partidos, Inter quiere ejecutar la opción de compra.

(Inter de Brasil): 7 goles en 30 partidos, Inter quiere ejecutar la opción de compra. Héctor Fértoli (Tigre): 2 goles y 1 asistencia en 19 encuentros

(Tigre): 2 goles y 1 asistencia en 19 encuentros Juan Manuel Elordi (Rosario Central): 8 partidos con una asistencia

Luego, varios jugadores mas jóvenes regresarán al club pero probablemente tengan destino en otros equipos buscando minutos:

Gastón Gómez (Deportes Concepción, Chile)

(Deportes Concepción, Chile) Patricio Tanda (Karpaty Lviv, Ucrania)

(Karpaty Lviv, Ucrania) Tomás Pérez (Los Andes)

(Los Andes) Evelio Cardozo (Danubio, Uruguay)

(Danubio, Uruguay) Roberto León (Defensa y Justicia)

(Defensa y Justicia) Axel Cabellos (Sporting Cristal, Perú)

Bajas confirmadas y posibles para Racing en 2026

Gabriel Arias: El arquero se marcha libre del club tras siete años y un exitoso paso.

Facundo Mura: El lateral derecho acordó con Inter Miami y será nuevo refuerzo del club de la MLS.

Luciano Vietto: El delantero surgido del club no será tenido en cuenta y queda en libertad de acción. Las lesiones le han hecho jugar muy pocos minutos en su regreso al club.

Santiago Sosa : recibió sondeos de Flamengo de Brasil. Racing solo lo venderá por los doce millones de euros de su cláusula de rescisión.

Facundo Cambeses: su representante Juan Cruz Oller advirtió sobre una posible oferta importante. La Academia estableció su cláusula en quince millones de euros y desea retenerlo.

El calendario 2026 incluye dos Copa de la Liga, la Recopa Sudamericana contra Botafogo, la Copa Libertadores y la Copa Argentina. Gustavo Costas y su cuerpo técnico buscan armar un plantel competitivo para afrontar todos los desafíos del año.