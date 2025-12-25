Racing vendió a un titular en una cifra insólita y los hinchas bramaron: "Dos mangos"

Los hinchas de Racing estallaron en X contra Milito y Saja por la insólita venta de un titular.

Los hinchas de Racing se enojaron en las redes sociales por la insólita venta de Agustín Almendra a Necaxa de México en este mercado de pases, ya que el mediocampista de 25 años se marchará a cambio de apenas 2.5 millones de dólares. Con el presidente Diego Milito como el principal apuntado por esta transacción, tampoco se salvó el director deportivo Sebastián Saja.

El volante mixto, surgido en Boca Juniors, llegó en la libertad de acción al club de Avellaneda a mediados del 2023. A partir de allí, tuvo muchísimos altibajos en el rendimiento, con más niveles bajos que altos en los últimos partidos. Sin embargo, fue importante para Gustavo Costas porque jugó casi siempre desde el arranque, dado que puede aportar el buen primer pase y el control del juego en la mitad de la cancha, en una posición en la que la "Academia" no tiene demasiado recambio.

En esta coyuntura, los cuestionamientos, más que por la venta en sí, son por el monto: apenas 2.5 millones de dólares para un Almendra que fue titular y campeón con Racing en la Copa Sudamericana 2024 y en la Recopa 2025. Fundamentalmente a través de X (ex Twitter), muchos fanáticos cruzaron tanto a Milito como al "Chino" Saja, dado que la institución pagó fortunas por futbolistas que no estuvieron a la altura hasta el momento. Por ejemplo, Richard Sánchez costó 4 millones de dólares, Tomás Conechny 3.5 millones, Elías Torres 3 millones e Ignacio Rodríguez 1.2 millones por el 50%, entre otros casos.

Otras salidas de Racing

Además de Almendra, se marcharán en libertad de acción Gabriel Arias, Facundo Mura y Luciano Vietto. Y puede llegar a haber ventas importantes también. En este sentido, los principales apuntados son Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Juan Ignacio Nardoni, Gastón Martirena y Santiago Solari.

Los números de Almendra en Racing