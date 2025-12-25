Los 8 momentos del Racing de Gustavo Costas en el 2025

Los ocho momentos de Racing en el 2025.

Racing tuvo un muy buen 2025 en general, aunque le quedó el sabor a poco por haber conseguido apenas un título en todo el año. Allá por fines de febrero, el equipo dirigido por Gustavo Costas aplastó a Botafogo de Brasil por 4-0 en el global para quedarse con la primera Recopa Sudamericana de su historia.

Sin embargo, luego no pudo coronarse en sus otros grandes objetivos, tanto en el fútbol argentino como en la Copa Libertadores. Si bien estuvo cerca de quedarse con el trofeo en diferentes torneos, le faltó ese salto de calidad en el plantel y algo de fortuna, condiciones indispensables para ser campeón. Por lo tanto, vale la pena recordar los ocho momentos más destacados de la "Academia" durante la temporada que acaba de terminar.

Los 8 momentos de Racing en el 2025

Campeón de la Recopa

En la ida el 20 de febrero, el conjunto de Costas comenzó a definir la serie. Con autoridad, derrotó en Avellaneda por 2-0 a Botafogo de Brasil, vigente campeón de la Libertadores, con los goles de Luciano Vietto de penal y Adrián "Maravilla" Martínez. En la revancha, se impuso por la misma diferencia en Río de Janeiro con los tantos de Matías Zaracho y Bruno Zuculini para levantar el trofeo en tierras cariocas.

Eliminado del Torneo Apertura frente a Platense

En los octavos de final, Racing recibió al "Calamar" en el "Cilindro" y fue sorprendido: cayó por 1-0 con el grito de Nicolás Orsini cerca del cierre del encuentro. Luego, el cuadro de Vicente López eliminó a River Plate, San Lorenzo y Huracán para coronarse, inesperadamente, como el campeón del fútbol argentino.

Remontada agónica contra Peñarol en la Copa Libertadores

El equipo de Costas había perdido por 1-0 en la ida en Montevideo y necesitaba remontar en casa la serie de los octavos de final. Si bien se puso en ventaja con el gol de "Maravilla" Martínez en el primer tiempo, rápidamente Nahuel Herrera igualó el marcador. A falta de diez minutos para el cierre, un penal polémico sobre el propio "9" llevó a que el zurdo se hiciera cargo del remate desde los doce pasos para el 2-1 parcial y el 2-2 en el global.

Cuando el cotejo ya estaba por terminar y los penales eran inexorables, Costas sacó al arquero y capitán Gabriel Arias, muy poco eficaz en las tandas, para colocar a Facundo Cambeses. No obstante, no hubo tiempo para los remates desde los once metros porque Franco Pardo definió la llave con el grito de cabeza en la última acción.

River le ganó el primer "duelo del morbo" y lo dejó afuera de la Copa Argentina

El destino hizo que Racing se cruzara con su histórica sombra negra en los cuartos de final, con Maximiliano Salas, Marcos Acuña y Juan Fernando Quintero del otro lado. A los 5 minutos, el propio "Maxi" marcó el único gol del partido en Rosario y eliminó a sus excompañeros. Todo terminó con un escándalo: jugadores peleándose entre sí, el "Huevo" haciendo jueguitos frente a la tribuna albiceleste, "Juanfer" discutiendo con Gonzalo Costas y la "Academia" sin una de las vías para acceder a la Libertadores 2026.

Eliminación de la Libertadores frente a Flamengo

En la semifinal de ida, Racing perdió por 1-0 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro (Brasil), con la doble participación negativa de Marcos Rojo: hizo el gol en contra sobre la hora y lesionó a su compañero Santiago Sosa por el codazo en el ojo. En la vuelta en Avellaneda, la "Acadé" intentó de todas las maneras y hasta jugó la última media hora contra diez jugadores del "Mengao", pero no pudo quebrar a la figura Agustín Rossi y se le esfumó el sueño de llegar a la segunda final de su historia.

Eliminación a River sobre la hora

En un partido frenético por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, Racing se tomó revancha del "Millonario" en Avellaneda. A los 3 minutos ya ganaba con el tanto de Santiago Solari de cabeza, aunque en una ráfaga la visita lo dio vuelta en el complemento con los gritos de Ian Subiabre y Quintero. A los 27, la suerte jugó a favor del dueño de casa con el gol en contra de Lucas Martínez Quarta y, sobre el final, Gastón Martirena sentenció el 3-2 que eliminó a la "Banda".

Dejó afuera a Boca en La Bombonera

En un duelo apasionante por tratarse de un clásico histórico en la semifinal del Clausura, el equipo de Costas se impuso por 1-0 con el tanto de "Maravilla" Martínez a los 30 minutos del complemento. El goleador cortó con la sequía de diez cotejos sin convertir. De esa forma, Racing eliminó a los dos gigantes del fútbol argentino en los playoffs y se instaló en la final en busca de otra estrella.

Se le escapó el título contra Estudiantes

Otro gol de "Maravilla" a diez minutos del cierre parecía que le daba el campeonato a la "Academia" en la definición por el Clausura en Santiago del Estero, pero una falta innecesaria y torpe de Gabriel Rojas sobre el costado izquierdo de la defensa terminó con el tiro libre ejecutado por José Sosa y el 1-1 de Guido Carrillo de cabeza a los 47 minutos.

Luego de que ambos cuadros contaran con chances claras para ganarlo en la prórroga, fueron a los penales. Allí Racing empezó 3-2 arriba porque Cambeses le detuvo el disparo a Edwuin Cetré, pero después los del "Pincha" convirtieron todos, en la "Academia" fallaron Martirena y Pardo, y el trofeo quedó para los de La Plata.