Pronóstico del tiempo en AMBA: a qué hora llegan las lluvias y cómo sigue el clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó en las últimas horas el pronóstico de lluvias y tormentas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De esta manera, se prevé un escenario más inestable y con variaciones térmicas.

Durante el inicio de la semana, el tiempo se mantuvo estable, con jornadas templadas y cielo mayormente nublado. El martes se destacó por registrar una mínima de 18 grados y una máxima de 31, una de las más elevadas desde que comenzó el año. Sin embargo, el ingreso de un frente frío en la región marcará un quiebre en esta tendencia, ya que estará acompañado por un leve descenso de las temperaturas y el regreso de las precipitaciones, algunas de las cuales podrían presentarse con intensidad.

Clima hoy en Buenos Aires: miércoles 7 de enero

Según el SMN, el miércoles 7 de enero se presenta con chaparrones desde la madrugada y tormentas aisladas que se extenderán entre la mañana y la tarde. La mejora recién llegaría hacia la noche, momento en el que el cielo se despejaría parcialmente y la jornada se tornaría ventosa. Las temperaturas previstas oscilan entre los 18 grados de mínima y los 29 de máxima, reflejando un descenso respecto de los días previos.

En paralelo, el sitio especializado Meteored precisó que se espera “lluvia débil” alrededor de las 6 de la mañana, con nuevas precipitaciones entre las 14 y las 18. Además, se estima un 50% de probabilidades de tormenta hacia las 15 horas, lo que refuerza la advertencia sobre la inestabilidad que dominará gran parte del día.

Cómo sigue el clima en el AMBA durante la semana

Respecto de la continuidad de la semana, el SMN pronostica un jueves con condiciones más favorables. La jornada comenzará con cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche se espera nubosidad plena. Las temperaturas se ubicarán entre los 14 y los 25 grados, evidenciando un marcado descenso térmico en comparación con los registros anteriores.

El viernes, en tanto, se anticipa con cielo nublado y marcas térmicas que rondarán entre los 19 grados de mínima y los 25 de máxima. Aunque no se prevén precipitaciones, la persistencia de la nubosidad mantendrá un ambiente fresco y estable, ideal para actividades al aire libre pero sin el calor intenso de los primeros días del mes.

El pronóstico para el fin de semana

El fin de semana volvería a mostrar signos de inestabilidad. El sábado se perfila como una jornada con lluvias durante todo el día, acompañadas por temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 25 grados. Este escenario obligará a reorganizar planes y actividades, ya que las precipitaciones podrían ser persistentes. La mejora llegaría recién el domingo, cuando el cielo se presente entre mayormente y parcialmente nublado, con marcas térmicas que irán de los 15 a los 29 grados, ofreciendo un cierre de semana más agradable y con condiciones más estables.