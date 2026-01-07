ALERTA por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, miércoles 7 de enero de 2026

El clima vuelve a encender señales de alerta en el sur y centro de Santa Fe. Este miércoles 7 de enero de 2026, Rosario y la capital provincial atraviesan una jornada marcada por altas temperaturas, elevada humedad y probabilidad de tormentas, en un escenario típico del verano pero con matices que requieren atención.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias y tormentas no se concentran en un solo tramo del día: aparecen de forma intermitente, con mejoras temporarias y nuevos pulsos de inestabilidad, una dinámica que suele complicar la planificación diaria y la circulación urbana.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario este miércoles

En la ciudad de la bandera, el día arranca con 20° y probabilidad de lluvias durante la mañana (10–40%). Hacia el mediodía y la tarde, el termómetro escala con fuerza hasta una máxima de 32°, con chances de tormentas aisladas que se mantienen en el mismo rango de probabilidad.

Durante la noche, la temperatura baja levemente hasta los 23°, pero el cielo continúa inestable. La combinación de calor acumulado y humedad favorece la formación de tormentas puntuales, algunas con ráfagas y lluvias intensas de corta duración, un patrón habitual en la región durante enero.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe este miércoles

En la capital provincial, el panorama es similar pero con un registro térmico aún más alto. La mínima es de 20° y la máxima alcanza los 33°, uno de los valores más elevados de la semana.

Las lluvias aparecen desde la mañana con probabilidades del 10–40%, se intensifican hacia la tarde y continúan durante la noche. El calor persistente, incluso después del atardecer (29° nocturnos), refuerza la sensación térmica elevada y el riesgo de tormentas eléctricas aisladas.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: ¿hasta cuándo llueve en Santa Fe y Rosario?

Las probabilidades de lluvias y tormentas bajan luego del miércoles, aunque no desaparecen del todo: hay chances de lloviznas o chaparrones especialmente por la mañana y media mañana del jueves y el viernes.

Además, la temperatura desciende un poco en los próximos días respecto a lo de hoy, con máximas más moderadas en torno a 26–28 °C en Rosario. En Santa Fe capital la tendencia es similar, con menores probabilidades de lluvia que el miércoles, aunque aún posibles núcleos de inestabilidad aislados (sobre todo viernes).

Qué tener en cuenta: las recomendaciones del SMN para las lluvias del miércoles