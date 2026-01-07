Chau Boca: la baja de última hora en el plantel de Úbeda

Mientras la dirigencia de Boca Juniors trabaja en los posibles refuerzos para este mercado de pases de confirmó la salida de una figura del plantel de Claudio Úbeda. El "Xeneize" afrontará está temporada los torneos locales y la Copa Libertadores, por lo cual sin dudas necesitará recambio en todas sus líneas, por eso la baja será de peso en el equipo. A su vez el futbolista en cuestión se irá a un verdugo del elenco "Azul y Oro" en los últimos años.

Se trata de Luis Advíncula, defensor peruano que fue fundamental en el club desde su arribo pero con el paso de los años fue perdiendo el lugar como titular. El lateral derecho que marcó varios golazos en 2023 cuando los entonces comandados por Jorge Almirón perdieron la final del certamen continental a manos del Fluminense seguirá su carrera en otro club y ya selló el acuerdo. Claro que, lo llamativo es dónde se desempeñará en este 2026 a sus 35 años y la manera en la que dijo adiós.

Chau Boca: Advíncula rescindió contrato y se va a Alianza Lima

El "Rayo" no seguirá en el "Xeneize" en esta temporada después de perder su lugar como titular a manos de Juan Barinaga y acordó que seguirá su carrera en el club que eliminó a Boca de la Libertadores 2025 con Néstor "Pipo" Gorosito a la cabeza. De esta manera, será la primera vez del defensor en dicho equipo ya que surgió del Juan Aurich, pasó a Sporting Cristal y continuó su recorrido en Europa. Cabe destacar que todavía le quedaba un año más de contrato, pero igualmente puso punto final a su etapa en el elenco de La Ribera de común acuerdo con la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme.

A su vez, el lateral que representó a su seleccionado en torneos internacionales como un Mundial o la Copa América en cuatro oportunidades cumplió con su palabra y lo que anunció meses atrás con respecto a su futuro en Alianza Lima, del cuál es hincha. "Jamás voy a cerrar las puertas", respondió el defensor cuando le consultaron sobre un posible arribo al conjunto peruano en diálogo con Enfocados Podcast a finales del mes de octubre del 2025. Poco después, el "Rayo" finalmente se irá y regresará al fútbol de su país después de varios años, ya que la última vez que jugó allí fue en 2014 vistiendo los colores del Sporting Cristal.

Luis Advíncula se va de Boca

Las estadísticas de Advíncula en Boca

Partidos jugados : 169.

: 169. Goles : 6.

: 6. Asistencias : 13.

: 13. Títulos: Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2023.

Qué falta para que Boca cierre al colombiano Hinestroza

Mientras el "Xeneize" sufrió otra baja de peso en el plantel comandado por Úbeda, los hinchas se impacientan con la llegada de refuerzos, más aún sabiendo lo que el equipo peleará este 2025. Con los torneos locales y la Copa Libertadores por delante, está claro que la dirigencia deberá cerrar algunas incorporaciones en puestos claves del campo de juego. Sin embargo, se sigue esperando por el arribo de Marino Hinestroza, el extremo colombiano con el que, si bien hay acuerdo, todavía restan algunos detalles para sellar el vínculo.

El atacante le metió presión a Atlético Nacional en su país tras no presentarse a entrenar debido a su firme idea de jugar en el "Xeneize". Los cinco millones de dólares que llegaron como oferta desde el club de La Ribera son suficientes para contratarlo, pero el futbolista espera por el pago del 8% de su transferencia que la institución cafetera de niega a abonar.