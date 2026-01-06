Se va el gigante cripto Coinbase y le ponen fecha límite al rescate de los fondos

A menos de un año de haber iniciado formalmente sus operaciones en el país, Coinbase anunció que suspenderá en Argentina los servicios de entrada y salida de moneda fiduciaria. La decisión comenzará a regir el 31 de enero de 2026 y, desde ese momento, los usuarios no podrán comprar ni vender la stablecoin USDC con pesos argentinos ni retirar saldos en moneda local hacia cuentas bancarias. El intercambio entre criptoactivos continuará operativo, al igual que los envíos y recepciones de criptomonedas.

El anuncio fue comunicado a los usuarios mediante un correo electrónico que luego se difundió en redes sociales y generó repercusiones en el ecosistema cripto local. Desde la empresa, la medida fue presentada como una “pausa deliberada” y no como una salida definitiva del mercado argentino. Según la explicación oficial, el objetivo es reevaluar la operación local y regresar con una oferta distinta. No se brindaron mayores precisiones sobre plazos ni condiciones para ese eventual retorno.

El peso de la salida

Coinbase es una de las plataformas de intercambio de criptomonedas con mayor volumen de operaciones a nivel global. Fundada en 2012 por Brian Armstrong y Fred Ehrsam, la compañía opera el mayor exchange (intercambio de activos) de Estados Unidos, salió a bolsa en 2021 y fue incorporada al índice S&P 500 en mayo de 2025.

De acuerdo con información que publica la corporación de forma abierta --el mundo cripto, que tanto publicita el presidente Milei, opera con mucha opacidad--, administra cerca de 300.000 millones de dólares en activos bajo custodia, registra un volumen trimestral de operaciones de alrededor de 185.000 millones de dólares y cuenta con más de 105 millones de usuarios en todo el mundo. En ese marco, cada movimiento de la empresa es seguido de cerca por los mercados y por los actores del sector cripto.

Argentina había sido señalada por Coinbase como uno de los ejes de su expansión regional en 2025, luego de obtener la aprobación regulatoria de la Comisión Nacional de Valores (CNV). En ese momento, la compañía destacó el nivel de adopción de criptomonedas en el país, impulsado por la inflación y las restricciones cambiarias, y afirmó que alrededor de cinco millones de argentinos utilizaban criptoactivos de manera cotidiana. La llegada formal incluyó la habilitación de operaciones con pesos y la posibilidad de vincular cuentas bancarias locales.

Doce meses después, más precisamente el 31 enero próximo, los usuarios ya no podrán operar con moneda fiduciaria dentro de la plataforma. La decisión implica que Coinbase dejará de funcionar como puente entre el sistema financiero argentino y el ecosistema cripto, un rol central para los exchanges que buscan captar usuarios masivos. Para los analistas del sector, el anuncio constituye una señal que excede el caso puntual y vuelve a poner en discusión las condiciones de operación para empresas globales en el mercado local.

Desde la compañía remarcaron que seguirán presentes en el país a través de productos que no dependan del sistema bancario tradicional. Entre ellos, mencionaron a Base, la red de Ethereum de segunda capa desarrollada por Coinbase, que continuará operativa en Argentina. También señalaron que mantienen vínculos con socios locales, como Ripio, plataforma con la que colaboran dentro del ecosistema cripto. Ripio lanzó en noviembre pasado una stablecoin vinculada al peso argentino, denominada wARS.

En el sector se interpreta que uno de los principales factores detrás de la decisión es la complejidad de operar con dinero fiduciario en Argentina. La regulación sobre criptomonedas se encuentra en proceso de definición y existen restricciones vigentes para bancos y billeteras virtuales respecto a la oferta de criptoactivos a sus clientes. En ese sentido, el Banco Central analiza posibles cambios normativos que permitirían a las entidades financieras brindar servicios vinculados a criptomonedas, aunque esas reglas aún no fueron anunciadas. Podrían conocerse estar listas en los próximos meses.

La suspensión de los servicios fiduciarios de Coinbase se produce en un contexto en el que el mercado observa con atención las definiciones regulatorias locales. Para las plataformas globales, la posibilidad de integrar el sistema bancario resulta clave para sostener operaciones a escala. La decisión de una empresa del tamaño de Coinbase de pausar ese componente en Argentina funciona como una referencia para otros actores del sector y para los reguladores.

Hasta cuándo hay plazo

El 31 de enero de 2026 es la fecha límite definida por Coinbase para suspender en Argentina todas las operaciones vinculadas a moneda fiduciaria. Hasta ese día, los usuarios podrán seguir utilizando pesos argentinos dentro de la plataforma para comprar y vender la stablecoin USDC y para retirar saldos hacia cuentas bancarias locales. A partir de esa fecha, dejarán de estar habilitados los depósitos y extracciones en pesos, así como cualquier transferencia entre Coinbase y el sistema financiero argentino.

La empresa comunicó que el cambio será automático y no requerirá acciones adicionales por parte de los usuarios, más allá de retirar o convertir sus saldos en moneda local antes del cierre del servicio. Desde el 1 de febrero de 2026, la operatoria de Coinbase en Argentina quedará limitada exclusivamente al intercambio entre criptoactivos. Seguirán disponibles la compra, venta, envío y recepción de criptomonedas entre distintas billeteras y activos digitales, pero sin posibilidad de utilizar pesos argentinos como medio de entrada o salida.

Tampoco será posible vender criptoactivos para obtener moneda local dentro de la plataforma. De este modo, Coinbase dejará de cumplir el rol de puente entre el sistema bancario argentino y el ecosistema cripto, manteniendo únicamente los servicios que no dependen de la infraestructura financiera tradicional.