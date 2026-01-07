China pide a empresas tecnológicas que suspendan pedidos de chips H200 de Nvidia, reporta Information

FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL: Imagen de marca de NVIDIA en el centro de datos Nebius AI UK, una nueva instalación que alberga a NVIDIA y otras empresas informáticas, en Ark Data Centres, en Chertsey, Gran Bretaña

‍Pekín pidió a algunas empresas tecnológicas chinas ‍que suspendan ⁠los pedidos de chips H200 de Nvidia esta semana y podría imponer la compra de chips de IA nacionales, informó el miércoles The ‌Information, citando a ⁠personas familiarizadas ⁠con el asunto.

El fabricante de chips no respondió de ‍inmediato a una solicitud de Reuters ⁠para hacer comentarios.

El ‌presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo esta semana en el Consumer Electronics Show ‌que ‌la demanda en China de su chip H200 era fuerte.

A finales del año ​pasado, la administración del presidente estadounidense Donald Trump aprobó la exportación de chips H200 a China, una reversión significativa de ‍las prohibiciones anteriores sobre el hardware avanzado de IA.

La aprobación se basó en la condición de ​que la empresa pagara un impuesto único de participación ​en los ingresos del 25% al gobierno ⁠estadounidense.

Con información de Reuters