Existe una receta de copita Cindor casera que es ideal para hacer en verano. Si querés llevar una alimentación más saludable o evitar gastar tanto dinero en postres dulces, esta receta te va a encantar.
Queda casi idéntica a la famosa copita Cindor, con la diferencia de que es totalmente casera, sin conservantes ni químicos de los postres de supermercado. Además, rinde más que la comprada y es mucho más económica.
La receta fue compartida por una nutricionista dueña de la cuenta Nutrición y salud, donde comparte sus recetas más saludables, nutritivas y deliciosas para hacer en casa.
Receta de copita Cindor casera
Ingredientes
Para la capa de chocolate:
-
2 tazas de leche
-
2 cucharadas de almidón de maíz
-
1 cucharada de cacao amargo en polvo
-
Edulcorante a gusto
-
Esencia de vainilla a gusto
Para la capa de crema:
-
2 cucharadas de queso untable
-
Edulcorante a gusto
-
Esencia de vainilla a gusto
Preparación
-
En un recipiente colocamos media taza de leche y el almidón de maíz y mezclar.
-
Colocar el resto de la leche en una cacerolita con el cacao amargo en polvo, el edulcorante y la esencia de vainilla y mezclar.
-
Agregar la leche integrada con el almidón de maíz diluido, mezclar y cocinar hasta que tome consistencia.
-
Distribuimos la preparación dentro de frasquitos de vidrio con tapa y llevarlos a la heladera.
-
En otro recipiente colocar el queso untable, el edulcorante y la esencia de vainilla y mezclar.
-
Distribuir la preparación dentro de los frasquitos y llevar a la heladera por un par de horas como mínimo. ¡Salen increíbles!