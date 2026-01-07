EN VIVO
Receta para el verano de copitas Cindor caseras: mucho más económicas y saludables

Así es como podés preparar unas ricas copitas Cindor: frescas, saludables y más económicas que las compradas.

07 de enero, 2026 | 13.37

Existe una receta de copita Cindor casera que es ideal para hacer en verano. Si querés llevar una alimentación más saludable o evitar gastar tanto dinero en postres dulces, esta receta te va a encantar.

Queda casi idéntica a la famosa copita Cindor, con la diferencia de que es totalmente casera, sin conservantes ni químicos de los postres de supermercado. Además, rinde más que la comprada y es mucho más económica.

La receta fue compartida por una nutricionista dueña de la cuenta Nutrición y salud, donde comparte sus recetas más saludables, nutritivas y deliciosas para hacer en casa.

Receta de copita Cindor casera

Ingredientes

Para la capa de chocolate:

  • 2 tazas de leche

  • 2 cucharadas de almidón de maíz

  • 1 cucharada de cacao amargo en polvo

  • Edulcorante a gusto

  • Esencia de vainilla a gusto

Para la capa de crema:

  • 2 cucharadas de queso untable

  • Edulcorante a gusto

  • Esencia de vainilla a gusto

Preparación

  1. En un recipiente colocamos media taza de leche y el almidón de maíz y mezclar.

  2. Colocar el resto de la leche en una cacerolita con el cacao amargo en polvo, el edulcorante y la esencia de vainilla y mezclar. 

  3. Agregar la leche integrada con el almidón de maíz diluido, mezclar y cocinar hasta que tome consistencia. 

  4. Distribuimos la preparación dentro de frasquitos de vidrio con tapa y llevarlos a la heladera. 

  5. En otro recipiente colocar el queso untable, el edulcorante y la esencia de vainilla y mezclar.

  6. Distribuir la preparación dentro de los frasquitos  y llevar a la heladera por un par de horas como mínimo. ¡Salen increíbles!

