Receta para el verano de copitas Cindor caseras: mucho más económicas y saludables.

Existe una receta de copita Cindor casera que es ideal para hacer en verano. Si querés llevar una alimentación más saludable o evitar gastar tanto dinero en postres dulces, esta receta te va a encantar.

Queda casi idéntica a la famosa copita Cindor, con la diferencia de que es totalmente casera, sin conservantes ni químicos de los postres de supermercado. Además, rinde más que la comprada y es mucho más económica.

La receta fue compartida por una nutricionista dueña de la cuenta Nutrición y salud, donde comparte sus recetas más saludables, nutritivas y deliciosas para hacer en casa.

Receta de copita Cindor casera

Ingredientes

Para la capa de chocolate:

2 tazas de leche

2 cucharadas de almidón de maíz

1 cucharada de cacao amargo en polvo

Edulcorante a gusto

Esencia de vainilla a gusto

Para la capa de crema:

2 cucharadas de queso untable

Edulcorante a gusto

Esencia de vainilla a gusto

Preparación