Un nuevo capítulo en la pelea entre Yuyito González y Mirtha Legrand: "Pavadas"

Nuevo cruce entre Yuyito González y Mirtha Legrand.

En las últimas semanas se vivió un inesperado ida y vuelta entre la histórica conductora Mirtha Legrand y el presidente Javier Milei y su novia Amalia "Yuyito González", que sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de la pareja del mandatario.

La conductora de La Noche de Mirtha había realizado un comentario sobre la pareja y esto hizo que Yuyito le respondiera. Cuando la diva intentó aclarar lo sucedido en su programa en El Trece, se refirió a la diferencia de altura entre ambos, algo que se ve que a Milei le pegó de lleno porque la trató de "venenosa".

Finalmente, Mirtha Legrand sostuvo que "no pretendía ofender a nadie con los comentarios" y Yuyito González recogió el guante. "Por supuesto que las disculpas están aceptadísimas", aseguró la conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine).

Sin embargo, la pareja del presidente Javier Milei expresó: "No se trataba simplemente de un comentario sobre una diferencia de estatura; se había convertido en el punto focal de críticas reiteradas a lo largo del tiempo".

"Es verdad que en el trasfondo son pavadas, pero cuando te atacan por todos lados constantemente, es lógico que en algún punto te afecte", señaló Yuyito González respecto de los dichos de Mirtha Legrand que provocaron el enojo de Javier Milei al quien no le gusta que hablen de su altura.

¿Qué dijo Mirtha Legrand y porque se enojó tanto Javier Milei?

Durante uno de los programas de La Noche de Mirtha, la Chiqui quiso aclarar unos dichos sobre la relación de Yuyito González y Javier Milei a la cual había calificado de rara y si bien trató de aclarar, volvió a tirarles un palito: "Ella lo interpretó mal. Yo estaba saliendo de una recepción a beneficio del Hotel Alvear, y me acompañaba una persona para bajar las escaleras tediosas. Ahí una periodista me tomó por sorpresa y me preguntó si me gustaba la pareja".

"Yo le dije que no, pero porque pensé que me decía físicamente porque hay como un desnivel entre los dos. Ella es más alta. Yo me refería eso. Lo interpretó mal La Yuyo. Yo pienso que se quieren. Ella está muy enamorada", enfatizó Mirtha Legrand mientras en la mesa también estaba el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Tras esto, durante la entrevista que le realizó Yuyito González a Javier Milei en su programa Empezar el Día, el presidente se mostró muy enojado por los dichos sobre su altura: "Para la venenosa, que habla de las alturas, representa nuestras alturas verdaderas". Luego Yuyito se quitó los zapatos para mostrar que ella no es mucho más alta que él. "Así deja de hablar estupideces", disparó el mandatario.