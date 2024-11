El sugerente posteo de Fátima Flórez que se llenó de comentario contra Yuyito González

El sugerente posteo de Fátima Flórez.

La actriz y comediante Fátima Flórez realizó en las últimas horas un posteo en sus redes sociales y que rápidamente fue vinculado a el presidente Javier Milei con quién estuvo en pareja hasta hace unos meses. La publicación de la imitadora se trató de unas imágenes de su boca captadas en un primerísimo primer plano, que compartió en su cuenta de instagram en el formato de Reel.

"Hoy me elogiaron mi boca…”, escribió Fátima Flórez, en el posteo que no tardó en hacerse viral. “Lo mejor está por venir… The Best is yet to come", agregó la imitadora y comediante en su cuenta.

Rápidamente se llenó de "Me Gusta" y comentarios de los fans de la actriz y entre ellos varios hicieron referencia al presidente Javier Milei: “Linda boquita”; “¡Tremenda! Lo que dejaste ir, mi león!”; “¡Sos una genia, bella, joven, independiente, supertalentosa! ¡Te queremos mucho muchísimo!”; “Al junco, no le gusta esto”. Este último comentario hizo referencia a Yuyito González, la actual pareja del mandatario.

Yuyito González y Fátima Flórez juntas: el evento que une a la ex y la actual novia de Milei

El próximo 22 de noviembre se entregarán los premios Martín Fierro Latino Miami que condecorarán a los mejores artistas latinoamericanos. La gala se llevará a cabo en el popular hotel JW Marriott de Brickell. La ceremonia contará con la conducción principal del periodista y actor Ronen Suarc y la alfombra roja estará a cargo del periodista de espectáculos Harry Levy Altman. Allí, podrían coincidir la pareja del presidente Javier Milei, la conductora Amalia "Yuyito" González y su ex, la humorista Fátima Flórez.

En los Martín Fierro Latino Miami, podrían cruzarse la ex del presidente Javier Milei y su actual pareja. Yuyito González está nominada a Mejor Conductora y Fátima Flórez será homenajeada. Yuyito competirá por el premio a "Presentadora en Televisión" por su labor en Empezar el Día por Ciudad Magazine y está ternada junto a Claudia Melgarejo (América – Paraguay), Raquel Argandoña (Tv+ – Chile) y Karla Constant (Canal 13 – Chile).

Por su parte, la humorista Fátima Flórez será homenajeada por su trayectoria junto a los músicos Emilio y Gloria Estefan, la actriz Verónica Castro, el presidente y dueño del Inter Miami Jorge Mas y la modelo Nadia Ferreyra. El evento será transmitido en vivo por El Nueve de Argentina, Canal 13 de Chile, y Canal 5 de Uruguay, y por streaming para el resto del continente y España.