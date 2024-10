Fátima Flórez reveló un detalle de su relación con Javier Milei: "Se hizo difícil"

Fátima Florez contó detalles de su relación con Javier Milei.

La actriz y comediante Fátima Flórez rompió el silencio y brindó detalles de su relación con el presidente, Javier Milei. La revelación de la artista llegó justo el día en el el mandatario cumplió años y lo festejó con su actual pareja Amalia "Yuyito" González.

A seis meses de haber anunciado su separación, la humorista habló sobre el tiempo que compartió con el presidente, las cosas que tenían en común, el motivo de su ruptura y ofreció pormenores íntimos que podrían no caer bien a la actual "primera dama".

"Fue un amor muy apasionado. Al principio, lo guardábamos porque yo venía de una relación larga y conocerlo me tomó por sorpresa. Lo teníamos guardado y, de un día para el otro, se supo", detalló Fátima Flórez en una entrevista con la señal estadounidense Univisión.

En ese sentido, la actriz aseguró que con el presidente Javier Milei tiene muchas cosas en común: "Él es cómo yo. Nos gusta divertirnos y hacer humor. Tenemos muchas cosas en común. Tenemos esa cosas infantil, cómo yo, que no pierdo mi niña interna".

Para continuar con el tema, Fátima Flórez también se refirió a los motivos de la ruptura con Javier Milei. "Trataba de manejar mis tiempos para poder estar con él y manejar mi carrera, pero después se hizo difícil. De todos modos, fue todo súper bien en nuestra relación y terminamos en muy buenos términos".

Por último, tras ser consultada por la relación del presidente con la conductora y ex vedette Yuyito González, la humorista hizo un picante comentario fiel a su estilo: "Nosotros ahora no estamos más juntos. Yo soy muy respetuosa. A ver si todavía le hacen un tirón de orejas, no quisiera que eso pase".

Fátima Florez y Javier Milei se separaron hace seis meses.

Yuyito González realizó un sorpresivo anuncio sobre Javier Milei: "Rarísimo"

El presidente Javier Milei y la ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González confirmaron hace dos meses que estaban en pareja. Ella reveló que el primer beso se lo dieron en el Luna Park el 22 de mayo pero el primer contacto entre ambos fue el 3 de noviembre del año pasado cuando el mandatario visitó el programa Empezar de Día en Ciudad Magazine.

A poco tiempo de cumplirse un año año del primer encuentro, la conductora realizó un anuncio que sorprendió a muchos. El jefe de estado volverá al ciclo televisivo de la ex vedette para tener una nueva entrevista. Será la primera desde que son pareja y la primera desde que es presidente, ya que en la ocasión anterior estaba aún en campaña.

Esto fue confirmado por la propia Yuyito González en medio de una entrevista que le estaba realizando al vocero presidencial, Manuel Adorni. “Fue un bombazo total y absoluto eso, por eso volvimos a invitarlo y ya dio el OK para el lunes 4, rarísimo va a ser para mí hacer esa entrevista, pero bueno, tengo tiempo de prepararme hasta ese día″.

De esta manera, la "primera dama" aseguró que el presidente Javier Milei va a estar presente en su programa nuevamente y será el lunes 4 de noviembre en el programa Empezar el Día que se trasmite de 10 a 12 del mediodía por el canal Ciudad Magazine. Amalia también hizo extensiva la invitación al vocero del presidente.