ARCA realizó un importante anuncio sobre el IVA

El cambio sobre el IVA que implementará ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizó un importante anuncio respecto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que impactará de manera directa a los contribuyentes.

Se trata del nuevo un formulario unificado y proforma llamado IVA Simple y la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya puso fecha para su implementación que será obligatoria.

A partir de noviembre de este año entrará en vigencia el IVA proforma donde el organismo carga todos los datos mensuales del contribuyente. Las personas solo deberán prestar su conformidad, aunque podrán editar algunas cuestiones.

De esta manera, se implementa una única declaración jurada para todos los contribuyentes, mediante el nuevo formulario de declaración jurada F. 2051 y quedarán sin efecto los anteriormente utilizados por ARCA.

Este sistema, que empezará a usar la ex AFIP, reemplazará a la registración y presentación del IVA y tiene tres módulos: Registración; Determinación; y Saldo a ingresar. Será obligatoria a partir de noviembre.

A partir de este jueves está disponible el nuevo sistema para que entidades profesionales puedan realizar pruebas y aportar sugerencias al ente nacional. Se implementaría como optativo a partir del mes devengado mayo con vencimiento en el mes de junio.

ARCA suspenderá estas cuentas en mayo

ARCA intensificó los controles sobre los contribuyentes y tomó la decisión de suspender cuentas bancarias a partir de mayo para quienes tengan algunos inconvenientes con el fisco. En ese sentido, la ex AFIP tiene una lista de usuarios "no confiables" a los cuales le puede suspender sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

Esta medida del gobierno nacional comunicada a través de la Comunicación A 8144/2024 está en línea con el objetivo de detectar operaciones sospechosas y evitar incumplimientos de la normativa vigente. Tanto personas físicas como comercios pueden ser incluidos en esta lista por inconsistencias tributarias, falta de documentación respaldaría o dificultades para verificar la legitimidad de las operaciones.

La implementación de esta medida por parte de ARCA también afecta a las empresas de procesadores de pagos, quienes deben adaptar sus servicios para bloquear los pagos provenientes de los contribuyentes incluidos en la lista de "no confiables". Además, los comercios considerados no confiables y que utilizan un posnet para cobrar sus servicios o vender mercadería no pueden utilizarlo hasta regularizar su situación.

De todas maneras, la ex AFIP detalló que para aquellos contribuyentes o comercios que están incluidos en la lista de "no confiables", existe la posibilidad de regularizar su situación. Para ello deben ingresar a la página oficial de ARCA, acceder a la sección "Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial" y realizar la correspondiente presentación digital. Una vez realizada, el fisco analiza cada caso y se comunica a través del domicilio fiscal electrónico declarado.