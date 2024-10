Lo que faltaba: quién es el funcionario del gobierno de Milei que hizo el casting de Gran Hermano

Sorpresa en la política y el espectáculo por el funcionario de Milei que hizo el casting de Gran Hermano.

El mundo de la política y el espectáculo quedó atónito por lo que se dio a conocer en las últimas horas. Es que uno de los funcionarios más íntimos del gobierno de Javier Milei reveló que hizo el casting para ingresar a Gran Hermano, el reality show que se emitió siempre por la pantalla de Telefe.

Durante el transcurso de la mañana del miércoles 16 de octubre, se supo quién es el funcionario del gobierno de Javier Milei que hizo el casting de la primera edición de Gran Hermano en el año 2001 bajo la conducción de Soledad Silveyra. Se trata de nada menos que Manuel Adorni, actual vocero presidencial y uno de los políticos más polémicos de la gestión actual.

Adorni no dio conferencia de prensa, pero sí estuvo en Empezar el día, el programa que se emite por Ciudad Magazine y es conducido por Yuyito González, actual pareja de Milei. "Al primer casting de Gran Hermano yo me anoté. Al primero de todos. Me quería presentar porque no tenía nada para hacer, era un inconsciente total, tenía 18 años", expresó el vocero presidencial.

"Abandoné en la segunda instancia", reveló Adorni. "¿Abandonaste o te sacaron?", repreguntó Yuyito, mientras que Adorni aseguró: "No, abandoné porque me di cuenta que era un delirio". La confesión sacudió al ambiente de la política por su pasado vinculado a la farándula.

Viviana Canosa destrozó a Yuyito González y contó lo que Milei no quería que se sepa: "Conan"

Viviana Canosa volvió a mostrarse crítica con el Javier Milei y sus allegados y, de ese modo, apuntó sin tapujos contra la pareja del Mandatario, la exmodelo Yuyito González. La conductora de radio y televisión dio a conocer su opinión tras un descargo de la mujer que sale con el líder de La Libertad Avanza desde hace meses.

Canosa volvió a la radio hace pocas semanas y desde entonces se mostró muy tajante a la hora de hacer críticas al gobierno actual. En esa línea, en una reciente emisión reaccionó al aire ante un momento televisivo que vivió González en su ciclo de Ciudad Magazine, al revelar lo que siente por su relación con Milei entre lágrimas.

"Todos los días, Yuyito nos cuenta un capítulo de su novela con el Presidente. Esta vez, nos informó que está usando el gimnasio de la Quinta de Olivos. La Argentina es un carnaval. Hay un 53 por ciento de pobreza y ella 'ja ja ja'", sostuvo la exconductora de Los Profesionales de Siempre. Y cerró: "Qué mala actriz, igual. Cuando hacía que lloraba no se lo creía ni Conan".

Por su parte, Yuyito González fue consultada por el notero de Socios del Espectáculo en relación a que Canosa la había acusado de vivir de la plata de la gente. "A mí no me banca nadie, ni Canosa. Me banca Dios y mi laburo, las empresas que me contratan. Que cantidad de pavadas, esas son cosas que generan violencia. Primero que son mentiras absolutas, las diga quien las diga, y generan violencia porque le meten a la gente en la cabeza mentiras", sostuvo la exmodelo. Y agregó: "La gente que opina es muy opinable, es gente de la cual se podría opinar y mucho. Yo no escucho porque cuando las críticas están atravesadas por cuestiones ideológicas... escucho a mis hijos y a mi pareja. No me pongo a escuchar gente mala".