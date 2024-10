Yuyito González reveló el conflicto familiar que le causó Milei: "Mucho tiempo"

Yuyito Gónzalez se sinceró y contó el problema que le causó su noviazgo con Javier Milei.

La ex vedette Amalia "Yuyito" González recibió un reclamo de su hija Brenda Di Aloy quién acusó un distanciamiento por culpa de su relación con el presidente Javier Milei. Lejos de desmentir esta situación, la conductora de televisión reconoció que le dedica mucho tiempo al mandatario.

La hija de Yuyito es una de las participantes del Cantando 2024 que se trasmite por América TV y lanzó en vivo un reclamo para su madre cuando le preguntaron si va a ir a verla al programa: "No sé nada, en vez de ‘no hay plata’, no sé nada. Yo soy la hija abandonada, se puso de novia y se corrió la atención”.

Pero eso no se quedó ahí y fue más a fondo. "Mamá, por favor te lo pido. Ya sé que no hablamos hace bastante y que estamos cada una en su mundo, pero estaría muy bueno que vengas para apoyarme. Todos quieren que vengas y apoyes a tu hija", insistió Brenda Di Aloy.

Tras el reclamo de su hija, Yiyuto González no esquivó el tema y ante la consulta de el programa Intrusos, expresó: "voy a ir a visitar a Brendita que me anda reclamando públicamente y dice que es la hija abandonada".

De todas maneras, la novia del presidente Javier Milei reconoció que está menos presente para su hija desde que comenzó a salir con el mandatario. "Yo estoy de novia, le dedico mucho tiempo a mi novio, entonces de tener una mamá full time, 24 por 7, a tener una mamá que está mucho con su novio, estamos construyendo nuestra relación", manifestó la conductora de Magazine.

Eso no quedó ahí sino que profundizó más sobre la dinámica familiar ahora que es "primera dama" y subrayó que sus hijos "ya son grandes y ya tienen que entender todo". También se refirió a la posibilidad de mudarse con el presidente y aclaró que es algo que tienen planificado para el próximo año.

“No, no estoy mudada. Nos vemos todos los días con Javier Milei, estamos juntos lo más que podemos. Lo tenemos planificado más para enero, que yo termino mi programa en diciembre”, aclaró la conductora de Ciudad Magazine.

Yuyito González furiosa con Mirtha Legrand por lo que dijo de su romance con Milei

La ex vedette Amalia "Yuyito" González lleva dos meses de noviazgo con el presidente Javier Milei, lo cual trajo repercusiones de todo tipo. Una de las que expresó su opinión fue la figura de El Trece Mirtha Legrand, quién no se mostró conforme con el romance y eso desencadenó en el enojo de la pareja del presidente cuando le consultaron por la situación.

Mirtha fue consultada por el programa Socios del Espectáculo de El Trece si le gustaba el vinculo de Yuyito y Milei, pero la conductora de La Noche de Mirtha sostuvo que el vínculo es muy reciente, que la actriz es muy enamoradiza y sentenció sobre la pareja: "No me gusta". De todas maneras, también ante la pregunta de la notera reconoció que los volvería invitar a su programa.

Ante esta situación, también desde el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, fueron a buscar a Yuyito para preguntarle sobre esta opinión de la figura de El Trece y la "primera dama" no se molestó en expresar su molestia. "No lo se porque no la escucho", disparó y ante la repregunta de la cronista insistió: "No se que dijo Mirtha ni me interesa. Yo no escucho a nadie".

"¿Vos le preguntás a la gente con quién te tenés que poner de novia? Bueno, yo tampoco", respondio Yuyito González. “Nunca me hicieron tanto bullying como en este momento. Hay que tener escucha selectiva. La toxicidad, afuera, para mí no es importante nadie que me tire mala onda. Nunca recibí tanto bullying como ahora, pero estoy tan feliz que me banco el bullying y no le doy mucha bola”, disparó la ex vedette.