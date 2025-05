Rusia se reunirá finalmente este viernes en Estambul con Ucrania, a pesar del inicio trunco de las negociaciones

Sin Putin ni Zelenski presentes, comienzan las negociaciones de paz este viernes.

La reapertura de las negociaciones por la paz entre Rusia y Ucrania, que iban a comenzar hoy, finalmente se postergarán para mañana. El primer encuentro entre Ucrania y Rusia en tres años llegará tras la ausencia del presidente ruso Vladimir Putin y el envío de una delegación diplomática en su lugar, pese a los pedidos de su par ucraniano, Volodimir Zelenski, de tener una reunión "mano a mano" entre jefes de Estado.

Según confirmó la cadena televisiva ucraniana Suspilne y la agencia rusa TASS, Zelenski cedió ante la decisión de Putin y optó por enviar a una comitiva propia a representar a su país en la reunión, que estará encabezada por el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov. Llegará esta noche a Estambul junto con el resto del equipo negociador.

La opinión de los Estados Unidos sobre las negociaciones de paz en Ucrania

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quién esta ejerciendo de mediador en representación del gobierno de Donald Trump, dijo no tener "grandes expectativas" sobre la cumbre reagendada para este viernes. "Espero equivocarme. Espero que hagan enormes progresos mañana", afirmó.

Sin embargo, no se desvió de su posición pesimista, y opinó que no habrán cambios hasta que el propio Trump medie en el conflicto: "No creo, francamente, que tengamos un avance hasta que el presidente Trump se siente con el presidente Putin y determine cuáles son sus intenciones para el futuro", dijo al final.

Las delegaciones diplomáticas se reunirán este viernes en Estambul.

Quiénes representarán a Rusia en la cumbre de mañana

El Kremlin divulgó este miércoles 14 nombres de los negociadores que asistirán a las conversaciones con Ucrania en Estambul este jueves. Ya de por sí es una lista que no incluye al presidente ruso, Vladimir Putin. La delegación rusa estará encabezada por el asesor presidencial Vladimir Medinski (el mismo que dirigió las negociaciones con Kiev en Estambul en 2022); el viceministro de Relaciones Exteriores, Mijaíl Galuzin; y finalmente, el viceministro de Defensa, Aleksandr Fomin.

La vocería rusa confirmó a los asistentes apenas Putin ratificó que no asistiría a la reunión, pese a los pedidos del presidente Zelenski de reunirse cara a cara con él. Sin embargo, el mandatario ucraniano cedió y enviará a un grupo de diplomáticos en su nombre, aunque fue duro ante la prensa su contraparte rusa: "ellos no se toman en serio las conversaciones de paz", afirmó.