Los Nocheros hablaron sobre su relación como compañeros.

Los Nocheros son una de las bandas más emblemáticas del folklore argentino y marcaron a varias generaciones con su estilo romántico y sus armonías inconfundibles. Hace tres años, los integrantes de la banda participaron de una entrevista en el programa Corta por Lozano, donde compartieron anécdotas sobre la convivencia y la dinámica interna del grupo; allí revelaron el rol de Kike Teruel.

Paula Chaves conducía el programa el día que fueron los folkloristas, ya que Vero Lozano estaba de vacaciones, y ante ella contaron quién se encargaba de poner paños fríos y buscar consensos cuando surgían diferencias. Kike -quien ya no forma parte del grupo-, Rubén Ehizaguirre, Álvaro Teruel y Mario Teruel revelaron qué tanto peleaban y cómo hacían para mantener el buen clima entre ellos.

"Nunca jamás en la vida discutimos. Por supuesto que hay diferencias musicales, el repertorio y eso, pero nunca jamás discuitimos. Si no, no estaríamos. Ninguno de los cuatro soportaría estar mal con el otro", comentó Kike Teruel. Al mismo tiempo, Chaves le consultó quién es el más tranquilo y todos indicaron que Kike: "Siempre hay uno que se queda en el molde. Kike es el más tranquilo, aguanta la presión el negro (risas)", soltó Álvaro ante la consulta de la conductora. Al mismo tiempo, Los Nocheros dieron a conocer que cuando ocurre algo inesperado o una situación a resolver, todos se unen y cada uno aporta lo suyo para que todo se desenvuelva de la mejor manera.

La colaboración musical de Los Nocheros y Los Tabaleros

Los Tabaleros sacudieron el panorama musical con Todo es Folklore, un EP que se anima a correr los límites del folklore argentino al mezclar tradiciones bien arraigadas con una potencia que dialoga con el espíritu del rock. El broche de oro llega con la participación de Los Nocheros, cuya colaboración ya se convirtió en uno de los temas más escuchados en las plataformas digitales.

Formación actual de Los Nocheros.

La propuesta se completó con una puesta audiovisual concebida como una “primera temporada”, inspirada en la televisión de la década del 60. Con escenografías de aire retro, guiños de humor surrealista y una estética analógica muy marcada, la banda construye un universo nostálgico y festivo. De este modo, Los Tabaleros invitan a su público a sumarse a un viaje donde el pasado y el presente se cruzan en un folklore en permanente transformación.