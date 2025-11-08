Euforia por Los Nocheros y el estreno de un nuevo tema: “La razón”

Los Nocheros vuelven a sorprender a los fanáticos del folklore con el lanzamiento de una nueva canción que desató una ola de reacciones de cariño y euforia. Los salteños Mario Teruel, Alvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre vuelven al ruedo con un videoclip especial grabado en su provincia natal.

"Tenes millones de razones para escucharla”, escribieron Los Nocheros en las redes sociales y convocaron a sus admiradores: “Queremos verlos cantar con nosotros este temazo que nos escribieron Juan José Portella y Julián Agustín Melián”.

Parte de la letra de la canción dice: "Me está faltando una razón, para olvidarte y tengo un millón, no es suficiente con saber que aunque intentamos no funcionó, y que el sabor de cada beso que probé no engaña al corazón, por eso cada abrazo que esperé en la noche fue pensando en vos". Previamente a este lanzamiento, Los Nocheros editaron los singles Escaleras junto a Los Tabaleros y Mi chica de pueblo junto a Migrantes.

Como era de esperarse, los fans estallaron con demostraciones de afecto en el perfil de Instagram: “Tengo mil razones para admirarlos muchísimo!!!! Son todo lo que está bien, como músicos como cantantes y MÁS como personas!!!! Vamos a bailar esta bella canción”.

Los Nocheros lanzaron un nuevo videoclip de la canción "La razón".

“No hay que buscar mucho, mis queridos Nocheros, la razón son ustedes mismos. ¡Que mejor! Son la razón que nos impulsa a bailar, cantar y levantar nuestro ánimo cuando está alicaido. Gracias mis Amores por estar siempre”; “Hermosa canción, hermosos ustedes”, “Son los mejores queridos Nocheros”; “Impecables como siempre! Nada más lindo que escucharlos los sigo desde siempre!!!”, fueron otros de los comentarios que recibieron Los Nocheros.

Alegría en el folklore por la nueva colaboración de Los Nocheros

La popular banda Los Tabaleros irrumpe en la escena musical con Todo es Folklore, un EP que desafía las normas del folklore tradicional argentino combinando raíces profundas con una actitud rebelde y una energía cercana al rock. Este lanzamiento no solo es un nuevo trabajo discográfico, sino una apuesta artística que busca romper con las etiquetas habituales y mostrar la diversidad sonora del país. La colaboración de Los Nocheros fue el cierro de lujo y el tema ya es furor en las plataformas.

El proyecto de Los Tabaleros se presenta como una "primera temporada" audiovisual que rinde homenaje a la televisión de los años 60, incorporando una escenografía retro, humor absurdo y una estética analógica que le da un aire nostálgico y festivo. En ese marco, la banda invita a sus seguidores a vivir una experiencia que fusiona pasado y presente al ritmo del folklore mutante.