Los Tabaleros y la misa pagana del folklore mutante: "Nuestra música tiene más rock que el 80% de las grillas actuales”

Los Tabaleros y la misa pagana del folklore mutante: "Evangelizamos con vértigo”.

Beto está tomando mate del otro lado de la pantalla. El verde se enfría mientras charla por Zoom desde alguna trinchera porteña. Sonríe, mueve los hombros, habla como si cantara, con ritmo, con gracia. Tiene el semblante de quien está por volver a subirse al ring. Y en cierto sentido, así es: Los Tabaleros darán un segundo show en el Teatro Vorterix, con apenas una semana de diferencia del anterior. El primero fue un sold out total, y ahora redoblan la apuesta.

“En nuestros shows hay pogo de la buena onda. La gente no se golpea: salta y se besa”, dice Beto, entre risas, pero siempre con la seguridad de quien conoce bien el terreno que pisa. Porque si hay algo que Los Tabaleros dominan, es el vivo: ese espacio intermedio entre el folklore, el rock y el delirio performático que hace rato vienen habitando como pocos.

El show que se viene, el del 11 de julio, no va a ser igual al anterior. “Vamos a cambiar el repertorio y a hacer más audaz nuestra intervención. Volvemos a nuestra etapa performática, esa que hacíamos desde antes que el Louta y que muchos de los que ahora la están rompiendo”. Esa vuelta a la raíz teatral es una necesidad más que una moda: “A veces la canción se completa cuando mostrás algo que tiene estética. Nosotros buscamos belleza. Lo hacíamos desde 2010”, dice con orgullo.

En un presente donde llenar una sala parece una quimera, Los Tabaleros hacen dos Vorterix consecutivos. Y no es casual. Detrás hay más de quince años de ruta, de tocar en "geriátricos, velorios y festivales", según cuenta Beto, mitad en serio mitad en broma. “Nos hicimos desde un lugar sin escena. Donde había un hueco, íbamos”, cuenta. Hoy, con una banda sólida y una legión de seguidores que los sigue con devoción, el objetivo está clarísimo: “Soñamos con hacer Obras. Me da igual si el dólar está alto o bajo. Si no hago Obras, me muero”.

Mientras tanto, el grupo sigue expandiendo los límites del folklore. “La canción es lo primero, lo demás son vestidos: puede ser pop, balada o samba. Nuestro folklore mutante tiene mucho más rock que el 80% de las grillas actuales”. Esa irreverencia los llevó a compartir temas con artistas tan disímiles como el Mosca de 2 Minutos o a versionar a Sandro, con quien incluso hicieron un featuring post mortem en su último disco. “Sandro es nuestro Elvis”, sentencia Beto. “Y siempre hay una o dos canciones de él en el show”.

El futuro cercano también viene cargado: se viene una especie de proyecto audiovisual en capítulos donde van a invitar bandas a fusionar géneros. “Quizás no sea novedoso para el mundo, pero para nosotros sí. Y nos importa”, dice, mientras ceba el último mate. En paralelo, Beto mira la escena con esperanza: le gustan artistas nuevos como Pacífica, Winona Riders, NAFTA o Juli Laso. “Me gusta que traigan canciones. Potentes, convencidos”.

De fondo suena un llamado, un ruido de calle, la vida que sigue. La charla se termina, pero no la gira, ni el deseo, ni la búsqueda constante de transformar cada show en una experiencia inolvidable. Beto despide con una sonrisa tibia: “Nosotros evangelizamos con vértigo. Y no paramos hasta que la gente entre en un estado de alegría picante”.

Dónde conseguir entradas para Los Tabaleros en Vorterix

Los Tabaleros llegan con todo su frenesí al Teatro Vorterix. En una experimentación sonora totalmente innovadora, la banda fusiona el folklore con distintos géneros en una combinación mágica y deslumbrante que invita al encuentro y al baile, brindando a sus espectadores una espectáculo único. Un canto mimoso al amor con esa picardía y alegría tan propias del grupo de Roberto Luis Martínez, "Beto" (Guitarra y Voz), José María Martínez, (Guitarra y Voz), Félix Mateos (Bombo y Voz) y Joaquín Lagos (Bajo y Voz). Entadas a la venta a través de All Access.