Los Nocheros contaron cómo les fue en un reciente show.

Los Nocheros tienen una agitada agenda laboral, repleta de fechas de shows en diferentes rincones de Argentina. En ese contexto, recientemente revelaron donde sienten que hay una energía especial para ellos cada vez que se suben a un escenario a cantar clásicos del folklore.

Los intérpretes de hits como Roja Boca y Mamá Mamá tocaro en Salta, su provincia natal, y luego se pronunciaron sobre lo vivido en un posteo de su cuenta de Instagram. En el pie de foto de su publicación, Los Nocheros indicaron cómo se sienten en ese lugar: "Tocar en Salta pega diferente. Gracias a ustedes por festejar con nosotros esta noche única".

De esta manera quedó evidenciado el arraigo de Los Nocheros a su lugar natal: la banda se formó en 1985 en Salta. A pesar de esta realidad, el grupo de folklore demuestra su amor por cada lugar en el que toca; recientemente se pronunciaron tras tocar en Bolivia: "El abrazo en Bolivia siempre es tan gigante! Gracias al público que elige hoy y siempre nuestras canciones, felices de estar aquí!", escribieron tras su show.

La alegría de los chilenos tras un show de Los Nocheros en su país

"Ahí estuvimos presentes! Como siempre al pie del escenario para verlos y disfrutar. Ahí estaremos siempre porque esta llama que no se apaga jamás porque la enciende nuestra ilusión", "Hermosa canción nocheritos siempre cantando lindo como ustedes lo hacen" y "Y como dice la cueca no hay primera sin segunda! Vamos por una segunda vuelta por estos lados" fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en un posteo de Los Nocheros tras su show en Chile.

Los Nocheros.

La tristeza de Los Nocheros tras la muerte del folklorista Federico Córdoba

"Nos ha dejado un recuerdo hermoso porque Federico ese día llegó a las 10 de la mañana a la casa de Mario con un pescado que se ha hecho después en la parrilla. Se ha hecho el programa y se hizo hasta un tercer tiempo, todo se ha filmado. Hemos hecho cosas más allá de la cuestión artística", sostuvo el músico Rubén Ehizaguirre de Los Nocheros.