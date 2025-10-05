El inesperado reclamo de un niño al Chaqueño Palavecino: "Enojado"

El reclamo de un niño al Chaqueño Palavecino: "Mi papá..."

En cuestión de horas, el reclamo de un niño al Chaqueño Palavecino se volvió viral. En un video de Instagram, el joven influencer Paul Saldano, conocido como "Loco Paul", le reprocha al cantante del folklore que está enojado con él.

"Estoy enojado con usted", expresa el niño, a lo que el folklorista le pregunta el motivo. Acto seguido, Paul le reprocha: "Porque cada vez que mi papá escucha sus canciones ya descorcha", sostuvo con picardía y en todo humorístico.

El video viral del Chaqueño y el Loco Paul

En el video que alcanzó casi 11 mil "me gustas" en tan solo una hora, el Chaqueño Palavecino y el Loco Paul protagonizan una hilarante diálogo. "Cada vez que mi papá escucha sus canciones ya descorcha. Toma un vino y se pone a cantar y llorar", arroja el niño, que tiene una cuenta de Instagram con más de 678 mil seguidores.

"No sé por qué siempre se le calienta el pico", dice Paul, a lo que el folklorista retruca de forma cómica, "¿a tu papá o a mí?". Para sumar aún más ternura el encuentro, luego de la divertida charla se los puede ver cantar a dúo "La ley y la trampa".

La reacciones al video del Chaqueño y el Loco Paul

No pasó ni una hora desde su publicación, que el video del Chaqueño y el Loco Paul se volvió viral, con 171 mil reproducciones, más de 11 mil "me gustas" y casi 200 comentarios, todas cifras que van en alza a medida que pasan los minutos.

En la casilla de comentarios, los fans del Loco Paul, un niño en cuyo Instagram se lo puede ver entrevistar a diferentes personalidades de la cultura y el deporte, celebraron el encuentro con el Chaqueño. Algunos de los comentarios que destacaron fueron: "Siempre haciéndome reír, sos el mejor Paul", "Maestros", "Que grande", "Yo pensé que era el mejor influencer de Córdoba. Pero es el mejor del mundo", "Se juntaron dos potencias. Ídolos", "Lo que son las cosas Paul, cada vez que veo y escuchó tus reels me robas una sonrisa".

El Chaqueño Palavecino también le dejó su comentario al Loco Paul: "Que grande. ¡Abrazo enorme Paul! Fue un gustazo", expresó con cariño y entre emojis de risas el folklorista ídolo de millones. Sin duda alguna, se trató de un momento que atesorarán tanto el músico como el jóven influencer, que tiene un largo camino por delante.