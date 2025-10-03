Furor en el folklore con la canción que revivió el Chaqueño Palavecino

La música folklórica argentina tiene nombres que son inamovibles, pilares que sostienen nuestra identidad cultural con cada zamba y cada chacarera. Uno de ellos, sin dudas, es Oscar Esperanza "El Chaqueño" Palavecino, el oriundo de El Sauzal, Salta, que sigue llenando cada escenario que pisa y demostrando por qué es una leyenda viva. Además, reinterpreta sus grandes éxitos para la alegría de sus fans.

A sus más de cuatro décadas de trayectoria, el Chaqueño Palavecino no se detiene. Su voz, potente y profunda, sigue resonando en los festivales más grandes del país. Lo vimos brillar con la energía de siempre en las últimas ediciones del Festival de Jesús María y en la Serenata a Cafayate a principios de este año, dejando en claro que su conexión con el público es más fuerte que nunca.

Actualmente, Palavecino se encuentra embarcado en una gira nacional que promete ser una experiencia única para sus seguidores: “El canto del zorzal del Chaco Salteño”. Este nuevo espectáculo opta por un formato más íntimo y profundo, pensado para los teatros, donde se propone redescubrir la esencia del folclore a través de sus canciones más emblemáticas, relatos y homenajes a sus maestros.

La gira, que comenzó en agosto de 2025, agotó rápidamente localidades en plazas como el Teatro Argentino de La Plata y el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, confirmando que la fidelidad de su gente es incondicional. Este mes brillará en presentaciones en todo el país y culminará octubre con su participación en un evento en Bolivia.

Los éxitos que marcaron la carrera del Chaqueño Palavecino

Si bien el Chaqueño nos regala constantemente colaboraciones y nuevas grabaciones (su último álbum de estudio, ¿Quién me quita lo cantado?, fue lanzado en febrero de 2024), la columna vertebral de sus shows sigue siendo esa discografía imponente. En cada presentación, el rugido del público estalla con clásicos ineludibles como "La ley y la trampa", "Amor Salvaje", "La Sin Corazón", "Chacarera del Olvido" y"Déjame que me vaya".

Sin embargo, en sus redes sociales se animó a revivir otro tema que grabó hace varios años. Desde su cuenta de Instagram escribió: "Grabé esta Chacarera allá por 1998 en mi disco ‘Apenas Cantor’, Me animé a darle voz en un ensayo…". Allí subió un video donde entonó “Soy Salta” y detalló: "Letra de mi querido amigo Yuyo Montes, es un canto que guarda la esencia de mi tierra". "Conocías esta chacarera?", le preguntó a sus fans que no tardaron en reaccionar.

“Nunca entendí que no la hicieras… porque me encanta… Y si algo tiene el Chaqueño es que suena igual que en el CD. No hay otro como vos”; “No te vayas nunca, Oscar”; “Qué año, muchos escenarios, recorridos lleno de emociones. Solo vos sabes todo lo vivido en cada lugar que pisas. Te deseo lo mejor siempre. Sos mi compañía de todo los días”, “La escucho todas las semanas cuando toca limpiar. El CD se pela en el equipo y yo, bien inspirada”, “Sí, conocía esta chacarera, es más. Tengo el CD ‘Apenas cantor’, me lo regaló mi abuelo. Estábamos cenando en mi casa con mi viejo, mi vieja y mi hermanita, de paso lo escuchamos completo”, fueron algunos de los comentarios.