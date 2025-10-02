El Chaqueño Palavecino sorprendió a los fanáticos del folklore en un reciente posteo de su cuenta de Instagram, en el que recordó una chacarera que incorporó en un disco lanzado casi treinta años atrás. El músico rememoró el origen de esa canción y la importancia de la misma en su carrera.
El intérprete de clásicos del folklore como Amor Salvaje y La Ley y la Trampa tiene una vasta trayectoria discográfica y, por ende, hay muchos tracks que cantó y no son tan conocidos a nivel popular. Uno de ellos es la chacarera Soy Salta, parte del álbum Apenas Cantor de Palavecino, lanzado en el año 1998.
"Grabé esta chacarera allá por 1998 en mi disco Apenas Cantor, Me animé a darle voz en un ensayo. Soy Salta, letra de mi querido amigo Yuyo Montes, es un canto que guarda la esencia de mi tierra. Conocías esta chacarera?", escribió El Chaqueño Palavecino en el pie de foto de su publicación. Por supuesto que muchos de los fanáticos del folklore que lo siguen le dejaron comentarios nostálgicos al respecto. "Un recital del chaqueño es lo que hoy necesita mi vida", "Tremenda esa chacarera! La escucho y me da nostalgia" y "Nunca entendí que no la hicieras ...porque me encanta...Y.si algo tiene el Chaqueño es que suena igual que en el CD".
La felicidad del Chaqueño Palavecino por un reconocimiento recibido en Salta
El músico fue homenajeado en su provincia natal e hizo un posteo al respecto en el que escribió: "Anoche, en la Feria Internacional de Turismo 2025, tuve el honor de llevar nuestra música al escenario. Fue un momento inolvidable, acompañado por el cariño de una multitud que hizo sentir a Salta como protagonista en esta gran vidriera del mundo. Quiero agradecer profundamente a la ministra de Turismo y Deportes por el reconocimiento que me distingue como Embajador Turístico de Salta. Este honor no es solo mío: es de mi gente, de mi tierra y de la cultura que nos une". Al mismo tiempo, El Chaqueño cerró: "Seguiré llevando la voz de nuestro pueblo a cada rincón, con la misma fuerza y emoción que me acompañan desde el inicio. ¡Gracias por caminar conmigo este sendero de tradición y de amor por lo nuestro!".
Letra completa de la chacarera Soy Salta del Chaqueño Palavecino
El águila de afuera
La hiere con sus garras
Y Salta es más guitarra
Con conciencia nacional
Por eso en mi provincia
Encuentra el peregrino
La casa del sonido
Y el retiro espiritual
Los grillos malvoneros
Festejan en las farras
Y afinan las cigarras
Su violín en carnaval
Mi Salta tiene el canto
De un pueblo enamorado
Y un poncho colorado
Que le da su identidad
Mi Salta es la memoria
De viejos trovadores
Y en los nuevos cantores
Sigue viva la canción
Santuario de poetas
Acústica del trino
Y tierra de los vinos
Que se dan de corazón
El Valle sabe a incienso
Los días del milagro
Y el Cerro San Bernardo
Es un Cristo Redentor
Mi Salta desde el norte
Con aire de baguala
Espera la llegada
Del que busca lo mejor