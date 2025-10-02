El Chaqueño Palavecino aludió a una de sus canciones antiguas.

El Chaqueño Palavecino sorprendió a los fanáticos del folklore en un reciente posteo de su cuenta de Instagram, en el que recordó una chacarera que incorporó en un disco lanzado casi treinta años atrás. El músico rememoró el origen de esa canción y la importancia de la misma en su carrera.

El intérprete de clásicos del folklore como Amor Salvaje y La Ley y la Trampa tiene una vasta trayectoria discográfica y, por ende, hay muchos tracks que cantó y no son tan conocidos a nivel popular. Uno de ellos es la chacarera Soy Salta, parte del álbum Apenas Cantor de Palavecino, lanzado en el año 1998.

"Grabé esta chacarera allá por 1998 en mi disco Apenas Cantor, Me animé a darle voz en un ensayo. Soy Salta, letra de mi querido amigo Yuyo Montes, es un canto que guarda la esencia de mi tierra. Conocías esta chacarera?", escribió El Chaqueño Palavecino en el pie de foto de su publicación. Por supuesto que muchos de los fanáticos del folklore que lo siguen le dejaron comentarios nostálgicos al respecto. "Un recital del chaqueño es lo que hoy necesita mi vida", "Tremenda esa chacarera! La escucho y me da nostalgia" y "Nunca entendí que no la hicieras ...porque me encanta...Y.si algo tiene el Chaqueño es que suena igual que en el CD".

El Chaqueño Palavecino, en vivo.

La felicidad del Chaqueño Palavecino por un reconocimiento recibido en Salta

El músico fue homenajeado en su provincia natal e hizo un posteo al respecto en el que escribió: "Anoche, en la Feria Internacional de Turismo 2025, tuve el honor de llevar nuestra música al escenario. Fue un momento inolvidable, acompañado por el cariño de una multitud que hizo sentir a Salta como protagonista en esta gran vidriera del mundo. Quiero agradecer profundamente a la ministra de Turismo y Deportes por el reconocimiento que me distingue como Embajador Turístico de Salta. Este honor no es solo mío: es de mi gente, de mi tierra y de la cultura que nos une". Al mismo tiempo, El Chaqueño cerró: "Seguiré llevando la voz de nuestro pueblo a cada rincón, con la misma fuerza y emoción que me acompañan desde el inicio. ¡Gracias por caminar conmigo este sendero de tradición y de amor por lo nuestro!".

Letra completa de la chacarera Soy Salta del Chaqueño Palavecino

El águila de afuera

La hiere con sus garras

Y Salta es más guitarra

Con conciencia nacional

Por eso en mi provincia

Encuentra el peregrino

La casa del sonido

Y el retiro espiritual

Los grillos malvoneros

Festejan en las farras

Y afinan las cigarras

Su violín en carnaval

Mi Salta tiene el canto

De un pueblo enamorado

Y un poncho colorado

Que le da su identidad

Mi Salta es la memoria

De viejos trovadores

Y en los nuevos cantores

Sigue viva la canción

Santuario de poetas

Acústica del trino

Y tierra de los vinos

Que se dan de corazón

El Valle sabe a incienso

Los días del milagro

Y el Cerro San Bernardo

Es un Cristo Redentor

Mi Salta desde el norte

Con aire de baguala

Espera la llegada

Del que busca lo mejor