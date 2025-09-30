La emoción del Chaqueño Palavecino en un anuncio histórico para el folklore: "FIT 2025"

La emoción del Chaqueño Palavecino en un anuncio histórico para el folklore.

El Chaqueño Palavecino compartió con todos sus seguidores de Instagram su paso por la Feria Internacional de Turismo (FIT) con una emocionante dedicatoria a todos los que lo recibieron con los brazos abiertos para disfrutar de una noche de folklore.

A través de su cuenta de Instagram el Chaqueño Palavecino celebró su paso por el FIT, que se llevó a cabo en la provincia de Salta, con una sentida publicación: "Por que en mi sangre te llevo, Salta querida. Anoche, en la Feria Internacional de Turismo 2025, tuve el honor de llevar nuestra música al escenario . Fue un momento inolvidable, acompañado por el cariño de una multitud que hizo sentir a Salta como protagonista en esta gran vidriera del mundo".

"Quiero agradecer profundamente a la ministra de Turismo y Deportes, @manuelaarancibia , por el reconocimiento que me distingue como Embajador Turístico de Salta. Este honor no es solo mío: es de mi gente, de mi tierra y de la cultura que nos une. Seguiré llevando la voz de nuestro pueblo a cada rincón, con la misma fuerza y emoción que me acompañan desde el inicio. ¡Gracias por caminar conmigo este sendero de tradición y de amor por lo nuestro!", cerró el Chaqueño Palavecino en su mensaje.

El Chaqueño Palavecino se plantó ante los polémicos dichos de Roberto Pettinato sobre el folklore

Semanas atrás el Chaqueño Palavecino le contestó a Roberto Pettinato por sus polémicos dichos sobre el folklore: "Horacio Guarany ya estaría en la puerta de la casa de él. Creo que está ofendiendo al pueblo más allá de todo lo que se ha hecho. Nosotros somos una continuación de todo lo que es la argentinidad. Está ofendiendo a toda la argentinidad, a toda Sudamérica, porque realmente Sudamérica tiene el folklore. Y el instrumento que creó el nativo cuando no llegaba el europeo fue el charango, la quena".

"Estuvo muy mal, muy mal... yo creo que se tiene que retractar. Está ofendiendo no solamente al folkore, la música o la mesa familiar, sino a la Argentina. Muy mal. Es feo que hable así. Estamos en la Rural y acá se huele folklore", indicó. "Aquel que está en el campo seguramente esté escuchando algo del folklore mientras limpia el lomo de un caballo, todo eso es folklore", sostuvo de manera contundente El Chaqueño Palavecino sobre Roberto Pettinato.