El Chaqueño Palavecino agradeció un reconociomiento en Salta.

El Chaqueño Palavecino publicó en sus redes sociales un posteo en el que mostró lo que vivió en Salta, su provincia natal, al recibir un reconocimiento oficial. El ídolo del folklore argentino obtuvo una distinción por su influencia en la cultura del país a lo largo de las décadas que lleva dedicadas a la música.

El intérprete de canciones como La Ley y la Trampa y Amor Salvaje se mostró agradecido con las autoridades de la provincia en su publicación de Instagram y dejó ver su felicidad ante este nuevo hito en su carrera. "Anoche, en la Feria Internacional de Turismo 2025, tuve el honor de llevar nuestra música al escenario. Fue un momento inolvidable, acompañado por el cariño de una multitud que hizo sentir a Salta como protagonista en esta gran vidriera del mundo", comenzó su descargo El Chaqueño Palavecino.

"Quiero agradecer profundamente a la ministra de Turismo y Deportes por el reconocimiento que me distingue como Embajador Turístico de Salta. Este honor no es solo mío: es de mi gente, de mi tierra y de la cultura que nos une", continuó El Chaqueño Palavecino en sus redes. Y siguió: "Seguiré llevando la voz de nuestro pueblo a cada rincón, con la misma fuerza y emoción que me acompañan desde el inicio. ¡Gracias por caminar conmigo este sendero de tradición y de amor por lo nuestro!".

El descargo del Chaqueño Palavecino tras presentarse ante su público tucumano

"Gracias a cada uno de ustedes que se hizo presente, por esa multitud que acompañó con su voz y con su corazón. Y para coronar la fiesta… la sorpresa de la noche: ¡La Konga! Juntos compartimos un final único, lleno de alegría y música. ¡Gracias Lules, gracias Tucumán! Nos vemos en el próximo encuentro", contó el músico en un posteo de redes.

El Chaqueño Palavecino.

Al mismo tiempo, El Chaqueño hizo otra publicación en referencia a un show dado en el Gran Rex y soltó: "El Gran Rex vibró con nuestro canto. Qué orgullo haber vivido esta fiesta junto a ustedes, compartiendo emociones, música y tradición en una noche que quedará marcada en mi alma. Quiero agradecer de corazón a los artistas que me acompañaron y dieron su brillo en esta fiesta: Marina Cornejo, César “Mecha” Juárez y Lázaro Caballero. Fue un verdadero honor compartir el escenario con ustedes".