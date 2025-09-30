La altura de Luciano Pereyra: cuánto mide el cantante de folklore.

Luciano Pereyra es uno de los cantantes más reconocidos de la Argentina y hace años se conoció que había salido con la modelo Milca Gili. La noticia abrió la duda sobre cuánto mide en realidad el artista argentino.

Cuánto mide Luciano Pereyra, el cantante de folklore

El cantante mide 1,68 metros.

La relación con Milca Gili que puso en el centro la altura del cantante

En 2020, la modelo y empresaria Milca Gili reveló durante una entrevista en Los Ángeles de la Mañana que fue novia durante cinco años de Luciano Pereyra. La relación con el artista, conocido por no hablar de su vida privada, no había trascendido. “Él nunca quiso hacer pública la relación. No sé. No quiero hablar. Sí, estuvimos. Vivíamos juntos”, contó con dudas.

“Era oculta para la prensa. Después, hacíamos vida normal. Íbamos a bailar, a comer afuera...Punto para mí que siempre me callé”, destacó la modelo que remarcó que su círculo íntimo y familiar sí conocía a la pareja.

Respecto a cómo se sintió durante la relación expresó: “Yo nunca brillé en la relación. Nunca fui la princesita de los dos. No para el afuera, sino para nosotros. Salir con un artista es como abrir la heladera y la luz es para él. Es muy difícil dominar el ego”.

“Es una persona de primera. Tuvimos una vida normal, pero sin prensa”, reiteró Gili. Aunque admitió que había tenido complejos durante el noviazgo por la altura. "Si estás con una persona que encima un poco te hace sentir culpable de tu envase... Nosotros nos llevábamos 10 centímetros. Es difícil”, señaló.

La gran trayectoria de Luciano Pereyra en el folklore argentino

Pereyra comenzó su carrera musical desde muy joven, tocando la guitarra y cantando en distintos escenarios de la provincia de Buenos Aires, además de presentarse en radios y televisión. Con apenas 17 años, logró destacarse en los principales festivales de folklore del país, obteniendo los premios Consagración en Jesús María y Baradero, y un año después en Cosquín. Apoyado por su padrino artístico Horacio Guarany, lanzó su primer disco Amaneciendo en 1998, alcanzando el Cuádruple Platino, y continuó consolidándose con álbumes como Recordándote y Soy tuyo, que mostraron su versatilidad al abordar diferentes géneros musicales.

A lo largo de su trayectoria, Luciano ha combinado el folklore con el pop romántico, logrando reconocimientos nacionales e internacionales y colaborando con artistas como David Bisbal, Descemer Bueno, Alejandro Fernández y Juan Magán. Entre sus hitos recientes se destacan giras por España, Latinoamérica y Estados Unidos, su récord de presentaciones en el Estadio Luna Park, y el lanzamiento de álbumes y singles exitosos como Hasta el alma, Es ahora y versiones en cumbia y cuarteto de sus clásicos. Su música continúa siendo un puente entre la tradición del folklore argentino y los sonidos contemporáneos, manteniéndose vigente y conectado con varias generaciones de público.

Actualmente, los 43 años y con más de 25 años de trayectoria ininterrumpida, Luciano Pereyra se consolida como uno de los compositores e intérpretes más destacados de la música popular argentina y de Latinoamérica.