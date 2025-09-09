Luciano Pereyra se consolidó como uno de los compositores e intérpretes más destacados de la música popular argentina y está a punto de empezar una nueva gira internacional.

Luciano Pereyra es una de las figuras de la música y el folklore de Argentina. En pocas semanas arrancará con su nueva gira internacional denominada "Te sigo amando", que incluye fechas en Argentina, Chile y Uruguay. Los fans del artista de Luján podrán disfrutar sus shows en Santiago de Chile, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Neuquén, Santa Fe y Montevideo. Este tour lleva el nombre de su nueva canción a dúo con David Bisbal, la cual fue lanzada el mes pasado.

En este marco de mucha expectativa, Luciano Pereyra se expresó en las redes sociales y generó muchas repercusiones entre sus seguidores más fieles. “Quiero que sepan que nunca han dejado de hacerme temblar…”, escribió el cantante y los convocó a comentar: “En 3 semanas arranca el tour #TeSigoAmando y la emoción es total! ¿¿Dónde nos vemos??”.

De manera automática, decenas de admiradoras reaccionaron en Instagram: “Ay que emoción. Falta tan poquito!!! Que ganas de cantar a los gritos con vos”; “Qué emoción! Nos vemos el 4 en el Movistar Arena, primera vez que voy ahí!! Espero saludarte”; “Yo ya te veo en mis sueños todas las noches”; “Naaaa definitivamente te gusta llenarnos de ansiedad, pero ya falta poquito. Nos vemos en el Movistar el 4 y 23”; “Contando los días para verte”; “No te puedo ir a ver. Pero mi amor, siempre con vos”, fueron algunos de los mensajes.

A los 43 años y con más de 25 años de trayectoria ininterrumpida, Luciano Pereyra se consolidó como uno de los compositores e intérpretes más destacados de la música popular argentina. Su capacidad de convocatoria, el gran éxito de sus canciones en las plataformas digitales, así como el interés constante de otros artistas por colaborar con él, lo posicionan como una figura de peso creciente en la industria musical tanto a nivel nacional como en el ámbito latinoamericano.

Su reciente colaboración con David Bisbal se suma a una extensa lista de trabajos conjuntos con artistas de diversas corrientes: Ángela Leiva, Un Poco de Ruido, Soledad, Abel Pintos, Emanero, La Konga y Q’ Lokura, entre otros. Este amplio abanico de colaboraciones evidencia una versatilidad artística que escapa a cualquier intento de encasillamiento dentro de géneros específicos, reafirmando su lugar como un referente transversal en la escena musical actual.

Las fechas de la gira "Te sigo amando" de Luciano Pereyra.

Entradas Luciano Pereyra en el Movistar Arena 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca

El cantante Luciano Pereyra se presenta en el Movistar Arena los días 3,4 y 5 de octubre en primer lugar, y luego repetirá presentaciones el 22 y 23 de noviembre. Las entradas están disponibles a través de la página web oficial del Movistar Arena.

Precios de entradas para Luciano Pereyra en el Movistar Arena 2025